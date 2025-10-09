Culpada de novo? Leila surge em cena secreta da morte de Odete em Vale Tudo
Leila não está na lista de suspeitos oficiais no remake de "Vale Tudo". Apesar disso, Carolina Dieckmmann, que interpreta a personagem, recebeu cenas secretas que compõem o assassinato da vilã. Entenda a seguir.
O que aconteceu
Cenas secretas serão exibidas até o desfecho do folhetim, dia 17 de outubro. Além de Carolina Dieckmmann, outros atores receberam roteiros com sequências extras, como Luis Lobianco, Luis Salém e Ricardo Teodoro.
Momentos antes do crime, Leila esteve ao lado de Marco Aurélio (Alexandre Nero). A ex-secretária articulou com o marido todos os passos do atentado que poderia matar Odete. Ela sabia das intenções do executivo desde quando Odete tentou matá-lo.
Com essa intensa participação de Leila no dia do crime, as cenas secretas com ela já eram esperadas. No capítulo de ontem (8), a loira apareceu muito aflita no cortejo fúnebre de Odete.
Leila também surgiu desconfiando da versão contada por Marco Aurélio. Por ora, o executivo da TCA diz que não é o assassino de Odete e foi convocado para dar seu depoimento à polícia, assim como Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos).
A notícia das cenas extras com Leila também dá margem para relacionar ao desfecho da versão original. Em 1988, Leila (Cássia Kis) foi a verdadeira assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall). Resta saber se as sequências guardadas a sete chaves colocam Leila novamente como criminosa.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.