Sim, enquanto o Brasil discute quem matou Odete Roitman, a tristeza invade meu coração. A sensação de uma novela que eu amo estar chegando ao fim é indescritível. O desconforto e a sensação de vazio que vem depois são enormes. Já senti isso em outras ocasiões, claro, e garanto que não desejo para ninguém.

"Vale Tudo" foi uma novela de grandes personagens, ótimos diálogos e grandes papéis: a própria Odete, César e outros tantos mais. Muito também se falou sobre alguns papéis secundários. Aliás, como já não morrer de saudades do Olavo, o malandro magistralmente vivido por Ricardo Teodoro? Quantas mulheres, as queridas telespectadoras, não se apaixonaram por ele?

O amigo sincerão de César, vivido por Cauã Reymond, conquistou a audiência, às vezes por sua sinceridade, por ser sem jeito, às vezes pela maneira como ele se encantou com a ricaça tia Celina, mesmo à beira de dar mais um golpe.

Não apenas eu, mas muita gente torce para um spinoff dessa dupla engraçada, abusada e tão de verdade como esses dois. Enquanto fico nessa torcida, tenho que celebrar também o Freitas de Luis Lobianco. O ator nunca negou fogo e, desta vez, seu personagem encantou pela fragilidade, subserviência, mas também pela sua verdade.

Suas cenas com o malévolo Marco Aurélio, de Alexandre Nero, foram antológicas. Cada vez que sofria um assédio moral, ele respondia com um misto de cinismo, humildade - e isso ele conseguiu do início ao fim. Na mesma TCA, a empresa de aviação da família Almeida Roitman, a secretária Consuelo, vivida pela atriz Belize Pombal, garantiu um posto no panteão da TV. Ela criou um monte de trejeitos, chamava o marido de "bem" e de "vida", olhava por cima dos óculos e com tudo isso arregimentou uma legião de fãs.

Mas agora eu quero falar daqueles personagens que davam sustentação entre uma cena importante e outra, nos intervalos, aqueles que parece que não eram tão importantes, mas que acabaram fazendo nossa alegria durante todos esses meses. Como não amar o casal formado por Thiago Martins e Ingrid Gaigher, Vasco e Lucimar?

No início eram um casal, ele um malandro porteiro de prédio, ela, diarista. A certa altura, depois de ele muito aprontar, se separaram. Com ajuda da astuta Consuelo, ele conseguiu recuperar suas contas e foi devagarzinho reconquistando de volta sua mulher. Thiago Martins sempre foi um excelente ator, mas demonstra isso cada vez, enquanto Ingrid foi uma grata surpresa, uma jovem atriz que promete.

Seus enormes cílios postiços e seu look carioca de Vila Isabel também vão fazer falta.

Quem também fez muito bonito foi o motorista Jarbas, casado com a determinada Consuelo, secretária executiva galgada ao mais importante posto de confiança da patroa Odete Roitman no final da novela. Enquanto Consuelo crescia junto com o seu salário, em progressão geométrica, Jarbas continuava motorista da família Roitman, lidando muito bem com os momentos de intransigência da esposa, principalmente em relação ao namoro do filho deles, André.

O amor e a cumplicidade do casal fez a gente voltar a acreditar que uma vida assim deve ser possível.

Em nenhum momento ele ficou ofuscado pela mulher: ela saía para trabalhar todo dia cedinho, levada ou buscada por ele depois que ele conseguiu comprar um carro melhor para a família -um casal desses tem muito a ensinar. Quem também fez bonito é André, vivido por Breno Ferreira, justamente filho desse casal, que cismou de se apaixonar pela melhor amiga da mãe, Aldeide, bem mais velha que ele, batizada de "Monocromática" pelo ex-patrão Marco Aurélio - já que ela se vestia sempre com tudo da mesma cor, da cabeça aos pés.

Aldeide foi vivida magistralmente por essa atriz campeã, Karine Telles, perfeita. Tipo gostosa e sedutora, ela conquistou o coração de André, um cavaleiro, campeão. Esse casal, que aparentemente teria pouco a ver, foi responsável por ótimas cenas.

A novela está indo embora e esses pequenos personagens se fizeram parte do nosso cotidiano vão deixando saudades. Afinal, o que nós que seria da nossa vida sem a vida deles?