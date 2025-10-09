'Caverna do Dragão' tem final? O que acontece no último episódio do desenho

'Caverna do Dragão' se tornou um fenômeno no Brasil na década de 1980, mas, assim como os adolescentes perdidos no reino medieval fantástico, a dúvida sobre como eles fariam para voltar ao mundo real atormentou os fãs por muito tempo.

Baseada no jogo de RPG "Dungeons & Dragons", a animação foi cancelada antes que o último episódio fosse produzido. Em 1985, a produção foi interrompida na terceira temporada pela emissora CBS. Em conteúdos extras dos DVDs da série, Michael Reeves, roteirista, revelou estar escrevendo o episódio final quando recebeu a notícia do cancelamento. Reeves divulgou o roteiro do episódio, intitulado "Requiem".

O que acontece no final?

Na trama, Vingador coloca Eric, Bobby, Presto, Hank, Diana e Sheila em um novo desafio, e o Mestre dos Magos acredita na capacidade deles. O Vingador promete que, caso vençam a tarefa, encontrarão a chave para voltar para casa. O grupo então luta contra um dragão de três cabeças. O Mestre aparece no meio da batalha, mas não os ajuda. Por sorte, eles conseguem fugir e ficam chateados com ele.

A tarefa mal-sucedida provoca uma rixa entre eles, e o Vingador faz os jovens questionarem as intenções do Mestre dos Magos. O vilão então sugere que, se eles o ajudarem em outra missão, poderão voltar para casa. Hank, Diana, Bobby e Uni não aceitam, mas Eric, Presto e Sheila decidem ajudá-lo. O vilão se encontra novamente com o Mestre, que insiste que a coragem deles os ajudará a completar a missão.

No local da nova missão, o grupo se reconcilia, cumpre a tarefa e consegue encontrar uma chave. Mas Eric não cumpre o pedido do Vingador e usa o objeto para abrir uma porta, o que faz com que uma magia se espalhe pelo Reino, libertando todos os que estavam presos — inclusive o Vingador.

A grande revelação do episódio é que o Vingador é filho do Mestre dos Magos, e os jovens finalmente retornam para suas casas. Exceto Presto, que decide ficar no Reino, com Uni, para se tornar um mago de verdade.

Em parceria com a Hasbro e o estúdio pertencente ao Jovem Nerd, 'Caverna do Dragão' ganhou um último capítulo em stop motion chamado "O Episódio Perdido". Com 15 minutos de duração, ele foi roteirizado por Pazos e Fabio Yabu. A trama foi inspirada nas teorias criadas pelos fãs da obra nas últimas quatro décadas e conta com os dubladores originais da animação.