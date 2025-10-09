Topo

'Cássia Kis foi chamada': Leandro Hassum avalia morte de Odete em Vale Tudo

Leandro Hassum e Cássia Kis, a Leila da primeira "Vale Tudo"
Leandro Hassum e Cássia Kis, a Leila da primeira 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo
09/10/2025 16h30

Leandro Hassum deu sua opinião sobre quem ele acha que matou Odete Roitman (Debora Bloch) no remake de "Vale Tudo".

O ator e humorista apareceu no Instagram comentando a morte da vilã, exibida na última segunda (6). Ele relembrou que foi a personagem de Cássia Kis (Leila) quem matou Odete na primeira versão da trama, de 1988. "Eu assisti. O povo tem memória curta, esquece das coisas", brincou.

Quando perguntado quem ele acha que matou Odete no remake, Hassum repetiu a "culpada". "Quem vocês menos esperam. Eu vou dizer o que aconteceu. Cássia Kis foi chamada por Marco Aurélio, que falou: 'Vão roubar teu momento!'", continuou o ator.

Ela [Cássia Kis] saiu de casa boladona. Fo até o Copacabana Palace. E deu-lhe uma 'balaça' no peito de Odete. E foi isso. Gilberto Braga... eu soube... o que os escritores estão escrevendo. É isso. Leandro Hassum

Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo'
Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Na versão original de "Vale Tudo", Leila matou Odete por engano. Ela achava que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), estava na companhia de Maria de Fátima (Gloria Pires), sua amante, e atirou três vezes em uma silhueta que viu atrás de uma porta de vidro - era Odete Roitman.

Desta vez, Leila não está na lista de suspeitos oficiais. Apesar disso, Carolina Dieckmmann, que interpreta a personagem agora, recebeu cenas secretas que compõem também o assassinato da vilã, as quais podem ser usadas ou não no desfecho do folhetim.

