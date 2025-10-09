Como é o apartamento de Bella Campos que foi criticado pela simplicidade

Bella Campos, 27, comentou as críticas que leu sobre seu apartamento. Segundo a atriz, algumas pessoas consideraram o imóvel "muito simples" para uma atriz global.

Ela afirmou que já se sente luxuosa por ser dona de um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. "Isso até pouquíssimo tempo era uma realidade tão distante para mim que estou muito feliz mesmo e estou vivendo, de verdade, um dos momentos mais felizes da minha vida", disse nos Stories do Instagram.

Como é o apartamento de Bella Campos

A artista mora no imóvel tem 140 m² desde dezembro. Segundo a revista Elle, Bella foi conquistada pela localização, pelo layout, e pela quantidade de janelas que garantem luz natural durante todo o dia.

O apartamento foi redecorado recentemente por Daniel Virgnio, do Cafofo do Dani. Em tour feito para o canal do Youtube, Dani contou que o grande desafio foi respeitar o minimalismo de Bella.

Veja fotos do apartamento da atriz

Apartamento de Bella Campos Imagem: Reprodução/Instagram/@cafofododani e @derekfernandes

Apartamento de Bella Campos Imagem: Reprodução/Instagram/@cafofododani e @derekfernandes

Apartamento de Bella Campos Imagem: Reprodução/Instagram/@cafofododani e @derekfernandes

Apartamento de Bella Campos Imagem: Reprodução/Instagram/@cafofododani e @derekfernandes

Apartamento de Bella Campos Imagem: Reprodução/Instagram/@cafofododani e @derekfernandes

Apartamento de Bella Campos Imagem: Reprodução/Instagram/@cafofododani e @derekfernandes