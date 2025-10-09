Bruna Surfistinha rebate críticas: 'Gostar de sexo nem sempre é doença'

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, usou as redes sociais para responder internautas que tentaram associar seu gosto por sexo a transtornos psiquiátricos.

O que aconteceu

A influenciadora, que está em celibato há mais de um ano, demonstrou irritação com os comentários. "A gente que lute com os psiquiatras virtuais. Misericórdia. Tem uma galera querendo encontrar diagnóstico para mim", escreveu. Em seguida, ironizou: "A pauta do debate: eu, no caso, enfrento algum distúrbio por gostar de sexo, então bora encontrar um diagnóstico", brincou.

Raquel também respondeu às suposições de que teria transtornos de personalidade. "Bordeline já ouvi falar. Já até passou essa possibilidade na minha vida (e nem foi por causa de sexo), mas não sou e através de 3 psiquiatras reais, que estudaram, foram para a faculdade por anos, nenhum me deu esse diagnóstico. Vou precisar jogar no Google o que é 'histriônica', porque com toda minha ignorância nunca tinha ouvido falar nisso."

Meu diagnóstico real: escorpiana. E, sim, gosto de sexo, e esse gostar nem sempre significa distúrbio ou doença. Descansem, militantes. Estou há 1 ano e 2 meses num celibato por opção. E estou em paz, sem desespero e sem sofrência. Puro amor com meu dedo e vibradores, quando necessário.

Bruna Surfistinha

A influenciadora encerrou o desabafo reforçando que seus únicos diagnósticos são de TDAH e ansiedade. "Me deixem em paz com meu TDAH e minhas crises de ansiedade. Diagnósticos por psiquiatras reais e não virtuais", finalizou.