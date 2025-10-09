Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: 'Renasço inteira'
Bella Longuinho, 23, anunciou que passou hoje pela cirurgia de redesignação sexual na Tailândia.
O que aconteceu
"Entre lágrimas, coragem e amor, encontrei enfim a mulher que sempre habitou em mim. Renasço inteira, livre e em paz", escreveu a influenciadora no Instagram. Nas imagens, ela ainda está deitada na cama do hospital.
Além da cirurgia, Bella passou pelo tratamento hormonal, colocou silicone e fez feminilização facial. Ela começou o processo de transição de gênero em janeiro.