Topo

Entretenimento

Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: 'Renasço inteira'

Bella Longuinho passou pela cirurgia de redesignação sexual - Reprodução/Instagram/bella_longuinho
Bella Longuinho passou pela cirurgia de redesignação sexual Imagem: Reprodução/Instagram/bella_longuinho
do UOL

De Splash, em São Paulo

09/10/2025 15h01

Bella Longuinho, 23, anunciou que passou hoje pela cirurgia de redesignação sexual na Tailândia.

O que aconteceu

"Entre lágrimas, coragem e amor, encontrei enfim a mulher que sempre habitou em mim. Renasço inteira, livre e em paz", escreveu a influenciadora no Instagram. Nas imagens, ela ainda está deitada na cama do hospital.

1 - Reprodução/Instagram/bella_longuinho - Reprodução/Instagram/bella_longuinho
Bella Longuinho passou pela cirurgia de redesignação sexual
Imagem: Reprodução/Instagram/bella_longuinho

Além da cirurgia, Bella passou pelo tratamento hormonal, colocou silicone e fez feminilização facial. Ela começou o processo de transição de gênero em janeiro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: 'Renasço inteira'

Marco Aurélio presenciou morte de Odete e ajudou assassina na 1ª Vale Tudo

Virginia canta música de desapego após caso com Vini Jr.: 'Desocupa'

Marcelo Sangalo lamenta morte de amigo aos 17 anos: 'Tudo muda'

Sem graça, noivo de Taylor Swift comenta música sobre suas partes íntimas

'Detento mais gato do mundo' vira modelo e diz estar sem sexo há três anos

Julia Roberts volta finalmente a uma produção ousada

Ex de Dennis DJ expõe disputa pela guarda do filho e denuncia violência

Paolla Oliveira mostra look de frio carioca: 'Casaquinho e bumbum de fora'

No limbo, mas apaixonada: os próximos dias de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Apesar de vídeo, Fogaça afirma que nunca foi sócio de restaurante em SP