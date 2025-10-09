Autor de GOT retorna à Comic Con de NY com 'A Knight of the Seven Kingdoms'

O universo de "Game of Thrones" está de volta, e o pontapé inicial da New York Comic Con 2025 não poderia ter sido mais épico. Diante de uma plateia lotada no Javits Center, o lendário escritor George R. R. Martin surgiu para apresentar a mais nova série derivada de sua obra, "A Knight of the Seven Kingdoms", produção da HBO ambientada quase um século antes dos eventos da saga original.

O painel contou com a presença do próprio Martin, além do showrunner Ira Parker e dos protagonistas Peter Claffey ("Ser Duncan the Tall") e Dexter Sol Ansell (Egg). Juntos, eles compartilharam bastidores, curiosidades e reflexões sobre o desafio de dar vida à dupla Dunk e Egg, personagens que os fãs dos livros já amam e que agora ganham sua primeira adaptação televisiva.

Do crachá número um à consagração de Westeros

Martin abriu o painel em tom nostálgico, lembrando que sua relação com a Comic Con começou há mais de seis décadas. Ele contou que participou da primeira edição do evento, em 1964, quando ainda era apenas um fã de quadrinhos. "Paguei US$ 1,50 e ganhei o crachá número um", recordou, rindo. Na época, segundo ele, havia cerca de trinta pessoas vendendo gibis antigos, e o convidado principal era a lendária editora Flo Steinberg.

"Mas o Steve Ditko apareceu, e foi emocionante conhecê-lo. Acho que o assustamos um pouco, porque ele nunca mais voltou a uma Comic Con", disse, arrancando risadas da plateia. A reação foi imediata: aplausos e gargalhadas ecoaram no auditório, diante do homem que transformou a fantasia medieval em um fenômeno global da cultura pop.

De Westeros à Irlanda do Norte

Em seguida, o autor falou sobre sua visita ao set da nova série em Belfast, na Irlanda do Norte, onde também foram gravadas cenas icônicas de Game of Thrones. Martin descreveu com emoção o que sentiu ao ver a história de Dunk e Egg ganhar forma diante de seus olhos. Disse que esteve no local pouco mais de um ano antes, durante as filmagens de um torneio de justa, e que ficou impressionado com a grandiosidade da produção.

"Eles construíram um campo inteiro com arquibancadas, pavilhões e tendas, tudo nos mínimos detalhes. Parecia que eu tinha voltado no tempo", contou. Ver o mundo que antes existia apenas em sua imaginação ser recriado em tamanho real, disse ele, foi "uma das experiências mais incríveis da carreira".

A produção utilizou locações como o Titanic Studios, o Myra Castle e o Tollymore Forest Park, e reúne parte da equipe técnica original de Game of Thrones. As filmagens começaram em junho de 2024 e mantêm o mesmo cuidado visual e a escala épica que marcaram a franquia.7

Escrevendo o impossível

Entre risos e aplausos, Martin lembrou o momento em que decidiu escrever Game of Thrones. Depois de uma década adaptando roteiros para a televisão e cortando custos, ele resolveu fazer o oposto. "Depois de tanto tempo diminuindo histórias para caberem no orçamento, pensei: vou escrever algo enorme, impossível de filmar. E, ironicamente, foi justamente essa história que acabou nas telas", comentou.

Já A Knight of the Seven Kingdoms nasceu de um impulso diferente, mais íntimo e pessoal. Martin contou que a ideia surgiu para uma série de antologias editadas por Robert Silverberg e que o processo de escrita foi quase prazeroso. Disse que, às vezes, escrever pode ser uma luta, mas que The Hedge Knight veio com naturalidade.

"Quando terminei, pensei: este é um dos melhores textos que já escrevi. E ainda sinto o mesmo até hoje", confessou.

Dunk e Egg: um cavaleiro desajeitado e um príncipe disfarçado

Na série, acompanhamos as aventuras de Ser Duncan, o Alto, um cavaleiro errante de coração nobre e pouca experiência, e seu escudeiro Egg, que mais tarde será revelado como Aegon Targaryen, herdeiro da dinastia que ainda ocupa o Trono de Ferro. A amizade improvável entre os dois é o centro da história, marcada por torneios, intrigas e reviravoltas típicas de Westeros.

Peter Claffey, que interpreta Dunk, contou que a parte mais desafiadora foi aprender a cavalgar como um verdadeiro guerreiro medieval. Ele disse que, embora tivesse feito algumas cenas em Vikings: Valhalla, nunca tinha treinado de forma tão intensa. "Trabalhei com a equipe dos Devil's Horsemen, que cuidou de toda a preparação com os cavalos. Eles foram incríveis e me ajudaram a alcançar um nível muito alto de equitação", contou.

O ator também relembrou o momento em que soube que havia conseguido o papel. Ao receber a notícia, ficou tão emocionado que acabou caindo do sofá e ficou no chão tentando recuperar o fôlego. "Minha namorada entrou em casa e achou que eu tinha passado mal. Eu só consegui dizer que tinha conseguido o papel", lembrou, sorrindo.

Um anúncio inesperado e um cachorro fã de Westeros

Dexter Sol Ansell, que tinha apenas nove anos durante as filmagens, arrancou gargalhadas do público ao contar como descobriu que interpretaria Egg. Seu agente lhe mostrou uma série de fotos com pequenos erros até aparecer uma imagem de um ovo, e foi então que o menino entendeu a mensagem.

"Eles disseram: você conseguiu o papel. Fiquei em choque. Minha família toda desceu correndo e até meu cachorro, que é um grande fã de Game of Thrones, entrou na festa", contou, divertindo os presentes.

O jovem ator também comentou que a primeira coisa que pensou ao conseguir o papel foi que teria de raspar a cabeça. "Não foi fácil, mas valeu a pena", brincou.

Um olhar mais humano sobre Westeros

O showrunner Ira Parker explicou que a nova série tem uma proposta diferente das anteriores, focada em um tom mais realista e intimista. Ele disse que a história se passa em um momento em que os Targaryen já não têm mais dragões e o poder da família está em declínio.

A série é contada a partir da perspectiva de Dunk, um homem simples, vindo dos cortiços de Porto Real, sem privilégios nem educação formal. "Queríamos mostrar Westeros pelos olhos de quem está do lado de fora do castelo, alguém que vive a dureza do mundo", explicou Parker.

Enquanto Game of Thrones explorava múltiplas narrativas e personagens, A Knight of the Seven Kingdoms se concentra em um único ponto de vista. Segundo o showrunner, a intenção foi criar uma experiência mais emocional e próxima do público. "É uma história com lama, suor e coragem, mas também com humanidade", resumiu.

O que vem por aí

A série terá seis episódios e, segundo Martin, o quinto é o seu preferido por reunir os momentos mais intensos da temporada. Ele revelou que o episódio é "cheio de ação" e que ficou especialmente satisfeito com o resultado final.

Com estreia marcada para 18 de janeiro de 2026, "A Knight of the Seven Kingdoms" promete revisitar Westeros com uma nova perspectiva, trazendo cavaleiros idealistas, heróis improváveis, intrigas políticas e batalhas memoráveis, mas agora com um olhar mais humano.

Martin encerrou o painel dizendo que ainda há muitas histórias de Dunk e Egg por contar e que vê os dois personagens como velhos amigos. "Fico feliz de vê-los finalmente ganhando vida na tela", afirmou, sob aplausos calorosos.

"A Knight of the Seven Kingdoms" estreia em 18 de janeiro na HBO e na plataforma Max, prometendo devolver aos fãs o sabor inconfundível de Westeros.