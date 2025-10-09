Primeira Solange de 'Vale Tudo' casou com 'Afonso' e deixou carreira na TV

Um dos rostos mais conhecidos da TV nos anos 1980, Lídia Brondi, a Solange Duprat "original", se casou com "Afonso" e deixou a carreira de atriz no auge do sucesso para se dedicar à psicologia, longe dos holofotes. Essa história é contada agora no Arquivo da Fama, nova série do UOL.

Lídia brilhou em tramas de sucesso da Globo, como "Roque Santeiro", "Tieta" e "Vale Tudo" (1988). Em "Vale Tudo", ela interpretou a mocinha Solange Duprat, vivida por Alice Wegmann no remake. A personagem lançou modas e fez sucesso entre o público.

"Solange" e "Afonso" formaram par romântico na vida real. Em "Vale Tudo", Lídia contracenava com Cássio Gabus Mendes, intérprete de Afonso Roitman. O casal fez tanto sucesso que repetiu a parceria em "Meu Bem, Meu Mal" e acabou se casando na vida real, em 1991.

Lídia optou por uma mudança radical na carreira. No auge da fama, em 1990, Lídia decidiu abandonar a atuação e se formou em psicologia. Desde então, mantém um consultório em São Paulo, onde trabalha até hoje.

A atriz tem uma vida discreta, longe da TV. Lídia chegou a ser convidada para participar do remake de "Vale Tudo", mas recusou a proposta da Globo. Adaptada à nova rotina, prefere manter-se afastada da vida pública e de papéis na televisão.

