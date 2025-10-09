Topo

Entretenimento

Primeira Solange de 'Vale Tudo' casou com 'Afonso' e deixou carreira na TV

do UOL

De Splash, em São Paulo

09/10/2025 05h30

Um dos rostos mais conhecidos da TV nos anos 1980, Lídia Brondi, a Solange Duprat "original", se casou com "Afonso" e deixou a carreira de atriz no auge do sucesso para se dedicar à psicologia, longe dos holofotes. Essa história é contada agora no Arquivo da Fama, nova série do UOL.

Lídia brilhou em tramas de sucesso da Globo, como "Roque Santeiro", "Tieta" e "Vale Tudo" (1988). Em "Vale Tudo", ela interpretou a mocinha Solange Duprat, vivida por Alice Wegmann no remake. A personagem lançou modas e fez sucesso entre o público.

"Solange" e "Afonso" formaram par romântico na vida real. Em "Vale Tudo", Lídia contracenava com Cássio Gabus Mendes, intérprete de Afonso Roitman. O casal fez tanto sucesso que repetiu a parceria em "Meu Bem, Meu Mal" e acabou se casando na vida real, em 1991.

Lídia optou por uma mudança radical na carreira. No auge da fama, em 1990, Lídia decidiu abandonar a atuação e se formou em psicologia. Desde então, mantém um consultório em São Paulo, onde trabalha até hoje.

A atriz tem uma vida discreta, longe da TV. Lídia chegou a ser convidada para participar do remake de "Vale Tudo", mas recusou a proposta da Globo. Adaptada à nova rotina, prefere manter-se afastada da vida pública e de papéis na televisão.

Do rumor à reconstrução

Fofocas do mundo pop em pílulas. Com episódios curtos e em formato vertical, a série foi pensada para o consumo rápido no celular, sem perder o fio jornalístico das histórias.

O UOL apura e a IA recria. Com a ajuda da inteligência artificial, é possível refazer relatos, oferecendo contexto, visualidade e novas camadas de leitura — sempre com tom bem-humorado.

Os personagens Fabiana e Fabiano conduzem o programa com leveza, contando histórias antigas sobre a vida das celebridades, mas com uma linguagem atual.

Assuntos que vão de Marilyn Monroe a Maradona. Além do suposto caso de Jagger e Bowie, nos próximos episódios os apresentadores revistam a relação de Robert Pattinson com o Conde Drácula; um possível vídeo íntimo e inédito de Marilyn Monroe; e a polêmica expulsão de Maradona na Copa de 1982.

Onde assistir

Nas redes sociais de Splash e no UOL Flash: Toda manhã de quinta-feira.

No Canal UOL: Às quartas-feiras, junto com o Central Splash.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Fora da Lei Rouanet, como 'O Agente Secreto' teve apoio de R$ 7,5 milhões?

Famosos aderem às holdings para reduzir impostos e blindar patrimônio

'Caverna do Dragão' tem final? O que acontece no último episódio do desenho

Primeira Solange de 'Vale Tudo' casou com 'Afonso' e deixou carreira na TV

Os erros da cobertura da morte de Odete Roitman

Ingrid Guimarães junta moda e Amazônia em filme: 'Comédia com algo a dizer'

Brasil anuncia curadoria de Diane Lima na Bienal de Veneza 2026

Três Graças: Romulo Estrela visitou delegacias para viver policial 'justo'

Virginia compartilha versículo bíblico após pedido de desculpas de Vini Jr.

Fazenda: Carol Lekker, Guilherme e Yoná pedem votos para ficar na 3ª roça

A Fazenda: Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro pela 2ª vez