Monstro: Série inicia gravações da 4ª temporada sobre filha que matou o pai

Após contar a história de Ed Gein, a quarta temporada de "Monstro", agora com a primeira protagonista feminina, entrou em produção.

O que aconteceu

A Netflix anunciou que a quarta temporada está sendo gravada em Los Angeles. A publicação veio acompanhada de uma foto dos protagonistas, deixando os fãs ansiosos pela estreia.

A nova temporada da antologia contará a história da "monstra" Lizzie Borden, interpretada por Ella Beatty. Lizzie foi julgada pelos assassinatos brutais, com um machado, de seu pai e de sua madrasta em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1892. No entanto, ela foi absolvida dos crimes.

Charlie Hunnam, que viveu Ed Gein, retorna como Andrew Borden, o pai de Lizzie, na quarta temporada. O elenco também conta com Rebecca Hall como a madrasta Abby Borden, Vicky Krieps como a empregada Bridget Sullivan, Billie Lourd como a irmã Emma Borden e Jessica Barden como Nance O'Neill.