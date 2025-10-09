Quem é a modelo que disse ser sapiossexual em suposta conversa com Vini Jr?

Além de Day Magalhães, a modelo Anna Silva também diz ter trocado mensagens com Vini Jr. enquanto Virginia estava na casa do jogador.

Brasileira na Inglaterra

Anna nasceu no Brasil, mas vive na Inglaterra. No Instagram, compartilha com seus 34,5 mil seguidores a rotina e as viagens que faz.

Ela diz ter trocado mensagens íntimas com Vini Jr. Ela compartilhou com Leo Dias prints de conversas em que discute com o jogador, que a convidou para um encontro em sua casa e só emitiu a passagem na véspera: "Você não passou uma segurança se isso realmente ia rolar, a primeira base de uma segurança é a passagem".

Vini Jr. teria insistido para Anna levar uma amiga. Ele disse que não queria deixá-la sozinha enquanto estivesse ocupado, e segundo a modelo não gostou quando ela sugeriu levar um amigo gay: "Se a preocupação dele era uma companhia, eu arrumei a companhia, mas, na verdade, não era essa a intenção".

Anna diz ter enviado um áudio confrontando o jogador. Ela diz que se irritou quando ele pediu um vídeo íntimo após ignorar mensagens dela sobre um acidente de moto: "Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um Xvideo, entendeu? Porque pra mim isso já passa a ser coisa de maníaco, de verdade", diz em áudio enviado a Leo Dias.

Ela diz ser sapiossexual. "Acho que o cortejo é essencial, até mesmo para sentir vontade de você. Sou sapiosexual, gosto de apreciação intelectual, que isso seja mútuo. Passei até um pouco do meu limite para agradar você, mas não rola sabe, pois isso está sendo inverso", disse em mensagem após o jogador pedir desculpas.

O termo "Sapiosexual" foi criado em 1998 por Darren Stalder, um engenheiro de Seattle. Na época, ele o inventou para se descrever. Seu objetivo era dizer que pouco se importava com os atributos físicos de pretendentes. Darren preferia mesmo uma "mente incisiva, inquisitiva, perspicaz e irreverente", escreveu em uma postagem na rede social LiveJournal, em 2002. "Sapio" vem do latim e significa "eu entendo" ou "eu sei". "Quero alguém que considere uma discussão filosófica como preliminar", acrescentou Darren.