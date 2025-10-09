Topo

Marco Aurélio mentiu para Leila sobre Odete? Alexandre Nero dá spoiler

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em "Vale Tudo" - Estevam Avellar/Globo
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' Imagem: Estevam Avellar/Globo
do UOL

De Splash, em São Paulo

09/10/2025 11h57

Alexandre Nero participou hoje do Mais Você e deu um spoiler sobre o capítulo de hoje de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Ele comentou uma cena do capítulo de ontem, em que Leila pergunta se Marco Aurélio mentiu e ele desconversa. Na conversa com Ana Maria Braga, o ator entregou: "O Marco Aurélio falou alguma coisa pra Leila que o público não viu. E vão descobrir hoje. Agora começa os depoimentos, cada um tem a sua explicação".

Nero diz que tem só uma teoria sobre a morte de Odete que não o convence. "O que eu soube é que cada um dos cinco suspeitos gravou matando. Agora, quem será... Se tem um 6º, se tem um 7º, se está viva... Viva, não! Seria um balde de água fria. Já basta o Comendador", riu o ator, relembrando seu personagem de "Império" que forjou a própria morte.

Só não pode estar viva, gente. Acho engraçado as teorias da conspiração. Até a Sarita virou assassina. Alexandre Nero

Ele torce para que o seu personagem seja o assassino no fim. "Claro! Quem não quer matar Odete Roitman?", exclamou. Ele relembrou que Odete e Marco Aurélio tinham um pacto de paz, e ela foi a primeira a quebrar o acordo: "A Odete não desistiu, ela quis matar o Marco Aurélio. Aí ele tem que matar ela mesmo, gente!"

O ator diz que se diverte com as teorias do público. "As pessoas querem de qualquer jeito, a hora que falar o assassino, dizer: eu sabia! Falam todos os personagens, só pra dizer que já sabiam", opina.

