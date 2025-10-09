A pista de Alexandre Nero sobre mistério de Marco Aurélio e Odete Roitman

Topo

Odete Roitman (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo - Fabio Rocha/TVGlobo
Odete Roitman (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo
As investigações em "Vale Tudo", da Globo, seguem em ritmo acelerado, e a dúvida que paira sobre o público continua a mesma: afinal, quem matou Odete Roitman?

O que aconteceu

No capítulo exibido ontem, Leila (Carolina Dieckmann) confrontou Marco Aurélio (Alexandre Nero) em busca da verdade. Segundo o ator, essa conversa esconde mais segredos do que o público imagina.

Durante o "Mais Você" de hoje, Nero contou a Ana Maria Braga e Tati Machado que o público finalmente entenderá por que Leila desconfia de Marco Aurélio. Ele adiantou que o episódio que vai ao ar hoje revelará o que o personagem disse à Leila fora das câmeras.

Eu vi muita gente perguntando: 'Porque aquele diálogo da Leila?' As pessoas vão descobrir hoje, porque o Marco Aurélio falou alguma coisa para a Leila que o público não viu. E vão descobrir hoje. Alexandre Nero

A fala de Nero mostra que a trama revela as pistas aos poucos. Isso mantém o suspense até o último capítulo sobre quem é o verdadeiro assassino.

Durante o programa matinal, o ator também comentou os depoimentos dos cinco principais suspeitos do assassinato de Odete Roitman. Ele destacou que, mesmo com essas informações, nada é o que parece na novela das 21h.

Se estão falando a verdade ou não, só saberemos no último capítulo. Alexandre Nero

