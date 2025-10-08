Topo

Horta comunitária de Zeca Pagodinho já distribuiu 1 tonelada de alimentos

Zeca Pagodinho distribui alimentos com horta comunitária Imagem: Ana Branco
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

08/10/2025 12h33

Zeca Pagodinho, 66, cedeu 8 mil metros quadrados de sua propriedade em Xerém, Duque de Caxias (RJ), para criar uma horta comunitária.

O que aconteceu

Cantor compartilhou a novidade no Globo Repórter. Segundo o pagodeiro, a ideia surgiu através do seu filho, Luiz Carlos Silva, e rapidamente se tornou uma iniciativa social de grande impacto. Até o momento, a horta, denominada "Horta Urbana de Xerém", já produziu mais de uma tonelada de alimentos, levando legumes e verduras de forma saudável à mesa da comunidade.

A vida tem que ser assim, ninguém pode viver sozinho. Tem que ser tudo dividido. É a vida, dividir o que eu ganhei.
Zeca Pagodinho ao Globo Rural.

O projeto vai além da doação de alimentos. Em parceria com a Embrapa, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o projeto Cidade Sem Fome, o Instituto Zeca Pagodinho oferece cursos de agricultura agroecológica para os moradores de Xerém. A iniciativa busca ensinar técnicas de plantio que permitam à comunidade transformar seus próprios quintais em espaços produtivos e sustentáveis.

