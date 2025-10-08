Zé Felipe e Ana Castela aparecem juntinhos em novo post nas redes sociais

Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, voltaram a movimentar as redes sociais.

O que aconteceu

O cantor publicou nesta quarta-feira (8) uma foto ao lado da cantora em um clima de romance. Na imagem, os dois aparecem juntinhos combinando o visual — calça jeans e botas — e na legenda o filho de Leonardo marcou Ana Castela e colocou um emoji de coração.

A publicação veio logo após Zé Felipe declarar em no podcast PodPah ontem à noite que está solteiro, mas com o coração "batendo forte". O cantor afirmou que vive sua melhor fase pessoal e profissional — e rebateu críticas sobre sua felicidade após o fim do casamento com Virginia Fonseca.

A felicidade é algo muito nosso. A pessoa que baseia toda a sua felicidade em outra não é feliz. É o estado em que você está, e eu estou na minha melhor fase. Zé Felipe.

Apesar do clima de romance, os artistas preferem não rotular o momento. O lançamento recente de uma música em parceria, acompanhada de um clipe romântico, apenas reforçou os rumores de que a química vai além dos palcos.

Tanto Zé quanto Ana vivem novos começos. Ele está solteiro desde maio, após o fim de um casamento de cinco anos e três filhos. Ela, por sua vez, não assumiu nenhum relacionamento desde o término com o cantor Gustavo Mioto, no fim do ano passado. Agora, entre parcerias musicais, olhares cúmplices e rumores cada vez mais fortes, os dois parecem afinados não só no sertanejo, mas também no coração.