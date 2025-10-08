Zé Felipe posta fotos em clima de romance com Ana Castela
Zé Felipe postou duas fotos abraçado com Ana Castela em clima de romance.
O que aconteceu
Nos cliques, eles aparecem agarradinhos. Zé Felipe está encostado numa cerca e envolve Ana Castela, que abraça sua cintura.
Ele marcou Ana Castela na legenda. O cantor colocou um emoji de coração ao lado do nome de Ana Castela.
Os fãs viram como uma confirmação do namoro. "O casal do ano", escreveu um. Outro comentou: "Nada melhor que um novo amor pra curar".