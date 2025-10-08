Topo

Zé Felipe posta fotos em clima de romance com Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela em nova foto Imagem: Reprodução/Instagram
08/10/2025 13h44

Zé Felipe postou duas fotos abraçado com Ana Castela em clima de romance.

O que aconteceu

Nos cliques, eles aparecem agarradinhos. Zé Felipe está encostado numa cerca e envolve Ana Castela, que abraça sua cintura.

Ele marcou Ana Castela na legenda. O cantor colocou um emoji de coração ao lado do nome de Ana Castela.

Os fãs viram como uma confirmação do namoro. "O casal do ano", escreveu um. Outro comentou: "Nada melhor que um novo amor pra curar".

