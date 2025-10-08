Topo

'Vale Tudo' hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Enterro de Odete Roitman reúne familiares e levanta suspeitas sobre crime - Fabio Rocha/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/10/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (8) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Todos se arrumam para o enterro de Odete. Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

