Após perder mais de 70 kg, Thais Carla mostra 'saboneteiras'

Thais Carla exibe resultado de bariátrica e treinos
Thais Carla exibe resultado de bariátrica e treinos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

08/10/2025 13h02

Thais Carla, 33, voltou a impressionar os fãs com sua transformação física após passar por uma bariátrica em abril.

O que aconteceu

Em vídeo publicado no Instagram, Thais Carla compartilhou a novidade e brincou sobre as mudanças no corpo. "Vou mostrar uma coisa para vocês, que acho engraçado e todo mundo está falando. Saboneteira, olha aqui. Meu Deus!", disse. O nome é uma menção para a clavícula, um osso em forma de "S" localizado na parte anterior do pescoço.

Thais Carla - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra antes e depois de procedimento cirúrgico
Imagem: Reprodução/Instagram

Recentemente, a influenciadora revelou ter perdido 70 kg e comentou que meta é ainda maior. Thais declarou que pretende emagrecer mais 40 quilos para alcançar o corpo que deseja.

A influenciadora também planejar passar por mais uma etapa de transformação física. Ela pretende realizar a cirurgia de retirada do excesso de pele, algo normal após a bariátrica. "Quando eu tirar essas peles, meu amor, vocês não sabem a Thais Carla que vai surgir não, bebê. Acho que nem eu vou me reconhecer", brincou.

