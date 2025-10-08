Morreu mesmo? 5 teorias mirabolantes sobre a morte de Odete Roitman

O mistério sobre a morte de Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" tem gerado teorias mirabolantes: parte do público acredita que o assassino não está entre os cinco suspeitos divulgados, ou até que a vilã está viva. Veja as principais teorias:

Odete não morreu

A teoria mais difundida é a de que Odete forjou a própria morte com a ajuda de Consuelo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lo bianco). As possíveis evidências para isso são: a empresária pediu "um favor" para a diretora logo após oferecer um aumento de 470%; e Freitas disse à chefe, pouco antes de ela ir embora da TCA, que ela poderia contar com ele para o que fosse preciso.

Além disso, Consuelo mostrou indiferença ao saber da morte de Odete. Já Freitas recebeu uma ligação após o assassinato e saiu imediatamente do bar em que estava.

Esses dois sabem de alguma coisa... Consuelo e Freitas tinham contato direto com Odete e os dois se deram bem em seus cargos, deviam bastante para a Odete. #ValeTudo pic.twitter.com/A6ZNyjoiag -- ?ç (@nana_rebolcas) October 8, 2025

fica o suspense "quem matou Odete Roitman" e no ultimo capitulo ela aparece, depois de ter forjado a propria morte com ajuda do Freitas e Consuelo, falando: "Eu sou a exceção q confirma a regra, meu bem: nesse país Vale Tudo."



~fim~



Gal costa: BRASIL, MOSTRA SUA CARA#ValeTudo pic.twitter.com/l6TMwwHCrC -- A N A V R I N (@Fingertoppar_) October 7, 2025

nada tira da minha cabeça que a consuelo e o freitas ajudaram a odete a forjar a própria morte #ValeTudo pic.twitter.com/DACUqCvw7B -- monalisa (@tuitamonalisa) October 8, 2025

Foi o Leonardo

Muita gente tem certeza que o filho mais velho de Odete finge ter as limitações causadas pelo acidente e foi o assassino da mãe. Um pequeno movimento nas pernas do personagem ontem reforçou ainda mais essa teoria:

?? Qual seria o motivo desse take nas pernas do #Leonardo? Ele mexe às pernas para poder passar entre #Celina e a parede.



Reparem que a sombra no peito de Odete é da perspectiva de Leonardo na cadeira de rodas. Assim como o 1° tiro na parede e o 2° no peito de #Odete#ValeTudo pic.twitter.com/mlUqqM75kc -- Juninho Raposo (@Juninhoraposo) October 7, 2025

certeza que quem vai matar odete roitman vai ser o leonardo após anos fingindo ser deficientepic.twitter.com/BLqI4Y1RPo -- hailee's lover (@hailzlov) October 7, 2025

eu acho que quem matou a odete não foi nenhum dos suspeitos que acham que foi e sim o filho dela, leonardo, que na vdd não é deficiente coisíssima nenhuma e matou a mãe por puro ódio de tudo que ela fez com todo mundo e principalmente com ele. -- ???? nali (@spamperivo) October 8, 2025

e quando descobrirem que o assassino da odete foi o próprio filho leonardo roitman se vingando da mãe e o final da novela vai ser assim, ele levantando da cadeira de rodas e seguindo sua vida normalmente sem ser pego, bilionário e fugindo com a faty pic.twitter.com/FXiuCEWOdB -- jurídico sidney prescott (@fiiinalgirl) October 7, 2025

Foi a Nise

O público também acha que a cuidadora de Leonardo pode estar viva e ser a assassina de Odete. Ela teria se vingado da morte da Neta, que foi assassinada por Odete a sangue-frio.

A suspeita surgiu após Olavo (Ricardo Teodoro) dizer a César (Cauã Reymond) que encontrou uma "senhora de 120 anos" no elevador. Essa mulher teria atrapalhado o caminho do cúmplice de César, que devia ter atirado em Odete.

Até um TikTok tem sido usado como prova. Uma pessoa gravou cenas do dia da gravação e tem quem jura que consegue ver Nise (Teca Pereira) nas imagens.

A Nise na cena do crime de Odete. Ela não morreu e foi vingar a morte da Ana Clara. A frase da Odete antes de morrer fez sentido para mim, porque ela trata a pessoa com mais distanciamento, ela não falaria aquilo para a Celina, por exemplo. Vingou o Léo e a neta #valetudo pic.twitter.com/021S4ibRhF -- Bela Camargo Barbosa (@belabarbosac) October 7, 2025

a nise que matou a odete vcs podem escrever o que eu to falando -- leo f (@freitas_xx) October 8, 2025

nada tira da minha cabeça q foi a nise q matou a Odete -- dudão (@dudda_burgos) October 8, 2025

Foi o Luciano

Por algum motivo, há quem suspeite que Luciano é filho de Nise e do homem atropelado pela empresária. Também como forma de vingança, matou a ex-patroa.

e quando no final da novela a última cena ser da Celina aparecendo numa casinha em um sítio afastado pra pagar a cuidadora da Odete Roitman que não morreu mas ficou inválida#ValeTudo pic.twitter.com/EgcQrXSPHd -- assassino da Odete (@juniormarcilian) October 7, 2025

quem matou a odete foi o luciano gente certeza que foi pic.twitter.com/7OWz8knY8t -- mafe (@fineshwn) October 7, 2025

ainda pensando na morte da odete roitman: e se o luciano fosse filho da dona nise e vinga a morte da filha (ana clara)? #ValeTudo pic.twitter.com/7nxApqmKi1 -- leticia (@ltcxrbs) October 7, 2025

Na minha opinião, Luciano e filho de Nice com o rapaz que Odete enterrou no lugar de Leonardo e ele mata a Odete #ValeTudo pic.twitter.com/BX0XoDlGAi -- Lan Moreira (@Lanmoreira_) October 7, 2025

Odete não morreu, mas está com sequelas

Talvez para provar que o karma existe, há quem aposta que o que vai acontecer com Odete é mesmo que aconteceu com Leonardo: ela não morreu, mas se tornou deficiente e precisa de assistência.

Iria ser tão icônico se a Odete não tivesse morrido e, na verdade, tivesse ficado com deficiência, igual ao Leonardo. -- ? (@verdelho0) October 8, 2025