Morreu mesmo? 5 teorias mirabolantes sobre a morte de Odete Roitman
O mistério sobre a morte de Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" tem gerado teorias mirabolantes: parte do público acredita que o assassino não está entre os cinco suspeitos divulgados, ou até que a vilã está viva. Veja as principais teorias:
Odete não morreu
A teoria mais difundida é a de que Odete forjou a própria morte com a ajuda de Consuelo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lo bianco). As possíveis evidências para isso são: a empresária pediu "um favor" para a diretora logo após oferecer um aumento de 470%; e Freitas disse à chefe, pouco antes de ela ir embora da TCA, que ela poderia contar com ele para o que fosse preciso.
Além disso, Consuelo mostrou indiferença ao saber da morte de Odete. Já Freitas recebeu uma ligação após o assassinato e saiu imediatamente do bar em que estava.
Foi o Leonardo
Muita gente tem certeza que o filho mais velho de Odete finge ter as limitações causadas pelo acidente e foi o assassino da mãe. Um pequeno movimento nas pernas do personagem ontem reforçou ainda mais essa teoria:
Foi a Nise
O público também acha que a cuidadora de Leonardo pode estar viva e ser a assassina de Odete. Ela teria se vingado da morte da Neta, que foi assassinada por Odete a sangue-frio.
A suspeita surgiu após Olavo (Ricardo Teodoro) dizer a César (Cauã Reymond) que encontrou uma "senhora de 120 anos" no elevador. Essa mulher teria atrapalhado o caminho do cúmplice de César, que devia ter atirado em Odete.
Até um TikTok tem sido usado como prova. Uma pessoa gravou cenas do dia da gravação e tem quem jura que consegue ver Nise (Teca Pereira) nas imagens.
Foi o Luciano
Por algum motivo, há quem suspeite que Luciano é filho de Nise e do homem atropelado pela empresária. Também como forma de vingança, matou a ex-patroa.
Odete não morreu, mas está com sequelas
Talvez para provar que o karma existe, há quem aposta que o que vai acontecer com Odete é mesmo que aconteceu com Leonardo: ela não morreu, mas se tornou deficiente e precisa de assistência.