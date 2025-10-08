Stephen King elogia série prelúdio de 'IT: A Coisa: assustador'

O escritor Stephen King usou as suas redes sociais para comentar sobre a série prelúdio de IT: A Coisa, que chega à HBO Max no dia 26 de outubro. No seu perfil na rede social Threads, o autor escreveu: "IT: Bem-vindos a Derry é incrível. O primeiro episódio é aterrorizante".

A série mergulha nos eventos que antecedem a história da obra de Stephen King que dá origem à franquia IT: A Coisa. Ambientada na década de 1960 IT: Bem-vindos a Derry apresenta os espectadores à origem do temido palhaço Pennywise, criatura maligna que chega de uma maneira misteriosa, desencadeando uma jornada de terror que envolve as crianças da cidade.

A série foi desenvolvida por Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs, que colocaram o ator Bill Skarsgård para viver novamente o palhaço Pennywise. Jovan Adepo, Taylour Paige, James Remar e Kimberly Guerrero também fazem parte do elenco.

O primeiro episódio chega à HBO Max no dia 26 de outubro e os capítulos seguintes sairão semanalmente, sempre aos domingos.

Planos para três temporadas

Andy Muschietti indicou planos para desenvolver a série em mais duas temporadas. Em uma entrevista concedida meses atrás à rádio chilena TU, o cineasta mencionou que as três temporadas serão baseadas nos "eventos catastróficos" que ocorrem cada vez que Pennywise sai de sua hibernação, seguindo uma linha do tempo reversa, indicando que: "A primeira temporada é 1962, a segunda temporada é 1935 e a terceira temporada é 1908".