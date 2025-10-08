Sem amante gay? Dono de 50% da TCA, César tem final revirado em 'Vale Tudo'

César, papel de Cauã Reymond no remake de "Vale Tudo", acaba de ficar viúvo após a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) e é um dos suspeitos do assassinato. Herdeiro de 50% da TCA, ele deve ter uma guinada na vida diferente do que aconteceu na primeira versão, de 1988. Entenda a seguir.

O que acontece com César?

Para herdar a metade da empresa da bilionária, César não pode ser considerado culpado pela morte dela. Sendo assim, ele deve ser descartado pela polícia para colocar as mãos em toda a grana.

Quando já puder usufruir dos milhões herdados, César demonstrará que passou por algumas mudanças. No final, ele aparecerá assinando documentos na sala de Marco Aurélio (Alexandre Nero) na TCA, ao lado de Olavo (Ricardo Teodoro). Além disso, continuará morando no Copacabana Palace, mas mudará de quarto.

Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo/Manoella Mello

Maria de Fátima (Bella Campos) será desprezada nos próximos capítulos. A influencer será despejada do apartamento onde mora e pedirá ajuda para o ex e pai de seu filho. Porém, o agora sócio da TCA deixará claro que não pode fazer nada por ela.

Não se sabe, contudo, se César mudará de ideia em relação a Fátima. Na versão original, os dois se afastaram drasticamente após César denunciar Fátima pela morte de Odete. Mas voltaram a ficar juntos quando o modelo retornou ao Brasil com uma proposta milionária.

O que aconteceu em 1988

Confiando no amado, Odete descobre que César fugirá do país com seu dinheiro. Logo depois, Odete é assassinada, colocando César e Maria de Fátima (Gloria Pires) entre os principais suspeitos. No entanto, quem matou a vilã foi Leila (Cassia Kis) por engano, afinal, ela acreditava estar atirando em Fátima, que teria se tornado amante de Marco Aurélio. Só que Leila nunca chegou a ser investigada, então César permaneceu como investigado.

Após a morte de Odete, César, em desespero, vai atrás de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Ele exige que o executivo da TCA lhe dê US$ 50 mil que havia prometido em uma tramoia anterior. Com esse dinheiro em mãos, mas já alvo da polícia pela morte de Odete, o gigolô parte para o exterior.

Odete Roitman (Beatriz Segall) e César (Carlos Alberto Riccelli) em 'Vale Tudo' 1988 Imagem: Reprodução/Globo

César passa uma temporada na Europa e retorna disposto a lucrar mais uma vez às custas de Maria de Fátima. Ele propõe um plano ousado: apresenta à amante um príncipe italiano, Giovanni (Marcos Manzano), de quem se tornou amante durante sua viagem.

A estratégia é simples: Fátima deveria se casar com Giovanni para que ninguém descubra que ele é gay. O príncipe quer ingressar na vida política e não quer nenhum boato envolvendo sua sexualidade.

Você não pode imaginar a grana que vai rolar nessa jogada, pelos cálculos da família e da assessoria do partido político, eles estão dispostos a dar US$ 1 milhão por ano para essa mulher. Só para constar, Fátima, não vai ter que ficar casada mais do que cinco anos, e eu vou estar lá, morando junto com vocês César Ribeiro, na 'Vale Tudo' original

César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A lembrança do filho que os dois tiveram surge nessa discussão. Fátima comenta: "Você sabe que o nosso filho faz dois anos amanhã?". Ele, pragmático, responde: "Não vai dar para estar misturando as estações, Fátima. Ou bem você, sua mãe e o bebê, ou bem circulando nas melhores roupas da Europa. Quem sabe de sua vida é você!".

O filho de César e Fátima é criado por Raquel (Regina Duarte), o que deve ser mantido no remake. A avó foi a responsável por evitar que a criança seja vendida para um casal de estrangeiros, trama que acabou sendo retirada da segunda versão.

Ao perceber que Fátima está disposta a aceitar, César dá a última cartada. Apresenta o príncipe italiano com quem divide a suíte, insinuando que o romance entre os dois ainda acontece. No casamento, oficializado em segredo, os cúmplices trocam olhares, dando a entender que formarão um trisal com o ricaço.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.