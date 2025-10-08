Sapiossexual: o que é o termo usado por modelo em conversa com Vini Jr.

Anna Silva, modelo brasileira que vive na Inglaterra, revelou detalhes de um suposto affair com o jogador Vini Jr., do Real Madrid. A história repercutiu pelas trocas de mensagens entre os dois, em que ela se define como sapiossexual, alguém que prioriza conexões intelectuais antes do envolvimento físico.

O que aconteceu:

Em entrevista ao portal LeoDias, Anna compartilhou áudios enviados ao jogador, nos quais expressa frustração com a forma como foi tratada. Ela afirma que Vini Jr. pediu conteúdos íntimos após ignorar mensagens dela sobre um acidente de moto.

"Eu não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada pra merecer um vídeo meu, entendeu? Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um Xvideo, entendeu? Porque pra mim isso já passa a ser coisa de maníaco, de verdade".

Após algumas conversas, o jogador se desculpou, e Anna respondeu:

Fico feliz que você me deseja, mas acho que o cortejo é essencial, até mesmo para sentir vontade de você. Sou sapiosexual, gosto de apreciação intelectual, que isso seja mútuo. Passei até um pouco do meu limite para agradar você, mas não rola sabe, pois isso está sendo inverso.

Anna Silva

Anna expõe conversas com Vini Jr. Imagem: Reprodução/ LeoDias

O que é sapiossexual?

Sapiosexuais são aquelas pessoas que se excitam sexualmente mais pela inteligência do outro do que por qualquer outro aspecto — ou seja, em vez de sentir uma atração puramente sexual por um parceiro ou parceira, os adeptos desta segmentação dizem se interessar mais pelos atributos intelectuais do pretendente.

Embora o termo seja um pouco controverso (alguns argumentam que todos valorizam inteligência em algum grau), ele se tornou popular nos últimos anos, especialmente entre figuras públicas que querem expressar um tipo de atração menos convencional.

Por se tratar de uma preferência que pode ser tranquilamente adotada por heterossexuais, homossexuais ou bissexuais, há quem prefira identificá-la mais como uma questão de identidade do que de fato orientação sexual.

O termo "Sapiosexual" foi criado em 1998 por Darren Stalder, um engenheiro de Seattle. Na época, ele o inventou para se descrever. Seu objetivo era dizer que pouco se importavam com os atributos físicos de pretendentes. Darren preferia mesmo uma "mente incisiva, inquisitiva, perspicaz e irreverente", escreveu em uma postagem na rede social LiveJournal, em 2002. "Sapio" vem do latim e significa "eu entendo" ou "eu sei". "Quero alguém que considere uma discussão filosófica como preliminar", acrescentou Darren.

O caso:

Segundo a modelo, o contato com o atleta envolvia conversas diretas, troca de conteúdos íntimos e planos de uma viagem à Espanha. O convite inicial incluía a presença de uma amiga de Anna, mas a modelo afirma que a situação levantou suspeitas sobre os reais interesses do craque. "Na verdade, ele não sugeriu, mas para mim ficou bem claro depois", comentou, ao revelar que Vini chegou a pedir fotos e links das redes sociais da amiga.

Ela diz que o encontro aconteceria na casa do jogador, em Madri. No entanto, a amiga de Anna acabou desistindo da viagem por falta de tempo para se preparar. Ao avisar que viajaria sozinha, a modelo percebeu uma mudança no comportamento do atleta. "Quando eu me disponibilizei para ir sozinha, ele já não tinha tanto interesse assim. Disse que estaria muito ocupado", relatou.

Anna ofereceu levar um amigo gay para acompanhá-la, mas a sugestão foi rejeitada por Vini. Para a modelo, ficou evidente que o verdadeiro objetivo do convite era outro: "Se a preocupação dele era uma companhia, eu arrumei a companhia, mas, na verdade, não era essa a intenção", comentou.

A modelo destacou que não se atrai apenas por aparência ou fama e que busca conexões mais profundas. "Sei que você não é uma pessoa que tá acostumada a escutar verdades, mas eu sou uma pessoa que eu não posso trair a minha verdade pra agradar o outro", afirmou em um dos áudios enviados ao jogador, registro que Léo Dias teve acesso.

Em outra mensagem, Anna foi mais direta com o jogador. "Não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada para merecer. Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um X Vídeos, entendeu? Pra mim isso é coisa de maníaco", disparou.

Até o momento, o jogador Vini Jr. não se pronunciou sobre o assunto.