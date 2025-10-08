Topo

Entretenimento

Rodrigo Mussi passa por cirurgia para corrigir sequelas de acidente de 2022

Rodrigo Mussi e médicos Rômulo Navajas e Luiz Gustavo Ribeiro - Reprodução
Rodrigo Mussi e médicos Rômulo Navajas e Luiz Gustavo Ribeiro Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

08/10/2025 09h08

Rodrigo Mussi, 40, será submetido hoje a uma cirurgia no joelho para tratar sequelas do grave acidente de carro que sofreu em 2022.

O que aconteceu

O ex-BBB explicou que o procedimento tem como objetivo corrigir uma lesão que o impedia de praticar esportes com normalidade. Apaixonado por atividades físicas desde a infância, ele revelou que a dificuldade em correr tem sido uma das maiores frustrações desde o acidente.

Desde o acidente eu não consigo mais correr. Quando corro é muita dor. Faço esportes, sou apaixonado, mas correr eu não consigo, sinto muita dor no joelho. Rodrigo Mussi

Após uma série de exames e avaliações, um ortopedista identificou a causa das dores e indicou a cirurgia corretiva. O procedimento será realizado sob anestesia geral, aplicada pelo médico anestesiologista Rômulo Navajas. "Graças a essa anestesia, ele não sentirá dor alguma e poderá ser operado com tranquilidade", explicou o profissional.

Confiante no resultado, Rodrigo acredita que a intervenção marcará um recomeço em sua vida. "Vou voltar a correr normalmente. Vou voltar a jogar futebol, que desde o acidente não jogo mais. Eu sou apaixonado por isso. Tênis, futebol, corrida... Será a realização de um sonho", afirmou com entusiasmo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Após morte de Odete Roitman, comercial coloca Debora Bloch em cena e viraliza

Modelo expõe conversas íntimas com Vini Jr. e convite para encontro

A Fazenda: veja quais são os peões que se enfrentam na terceira Roça do reality rural

Não morreu? Agora são 3 indícios de que Odete pode estar viva em Vale Tudo

'Vale Tudo' hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Rodrigo Mussi passa por cirurgia para corrigir sequelas de acidente de 2022

Despachada por 2 homens e 1 mulher: os próximos dias de Fátima em Vale Tudo

'Dona de Mim' hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Quem é a modelo pivô do fim do affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr

Marido de Maíra Cardi passará por cirurgia após internação

'Êta Mundo Melhor!' hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira