Equipe de Fogaça se manifesta após desabamento; dois estão sob os escombros

Henrique Fogaça: teto do restaurante Jamile desabou em SP Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

08/10/2025 13h31

A assessoria de imprensa do chef Henrique Fogaça se manifestou após o desabamento do teto do restaurante Jamile, em São Paulo.

Acabamos de saber [do desabamento], estamos apurando as informações e volto com você assim que possível.

O que aconteceu

O teto do restaurante Jamile, no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo desabou na tarde de hoje.

A suspeita é de que uma explosão de gás tenha causado o desabamento. A ocorrência aconteceu às 12h27, em horário de almoço.

Seis pessoas ficaram feridas e duas delas seguiam sob os escombros às 13h20, segundo o Corpo de Bombeiros. Todos os resgatados estavam conscientes e orientados, mas não tiveram estado de saúde divulgado pelos bombeiros.

As duas pessoas que seguiam sob os escombros às 13h20 conseguiam se comunicar com as equipes dos bombeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles tentavam estabilizar a estrutura para poder fazer o resgate das vítimas.

*Esta nota está sendo atualizada em tempo real.

