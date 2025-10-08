Topo

Rayane chora e desabafa sobre Belo em A Fazenda: 'Preocupada'

A Fazenda 2025: Rayane é consolada e se emociona ao falar de Belo - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Rayane é consolada e se emociona ao falar de Belo Imagem: Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

08/10/2025 00h54

Após a formação da terceira roça de A Fazenda 2025 (Record), Rayane chorou no quarto da sede e foi consolada por Michelle.

O que aconteceu

Michelle Barros consolou a amiga. Rayane já havia se emocionado e chorado bastante antes da formação da roça. Ao longo do dia, ela voltou a se envolver em tretas com Carol Lekker e foi cuspida pela peoa.

A empresária desabafou. "A gente vai sobreviver a essa loucura. Tô preocupada com o Belo, sabe? Ele deve estar bem preocupado. Ele deve falar: 'Desiste disso logo, mas não vou me meter porque é seu sonho'. Sabe?".

Talvez eu precise passar por isso e Deus sabe o que faz. A saudade deles tá me matando.
Rayane Figliuzzi

Na formação da roça, Rayane indicou Carol diretamente para a eliminação. As duas voltaram a se envolver em mais tretas.

