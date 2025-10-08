Topo

Quem é a modelo pivô do fim do affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr

08/10/2025 08h45

A divulgação de supostas conversas entre a modelo Day Magalhães, 26, e Vini Jr., 25, causou o fim do affair entre o jogador e Virginia Fonseca, 26.

O que aconteceu

O portal Léo Dias divulgou capturas de tela de conversas que teriam acontecido entre Day e Vini. Nas imagens divulgadas, há supostas ligações do jogador e conversas sobre encontros.

A modelo confirmou que foi ela quem vazou as mensagens. À Quem, ela disse que tinha contato com Vini desde maio, e que fez isso por não achar certo a Virginia "se expor assim" — a apresentadora do SBT postou vídeo dançando com o atleta na segunda-feira.

Ele ainda me manda mensagens, inclusive quando ela estava na casa dele. Ele sempre comenta minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo com ela e em seguida [veio] me chamar para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line. Day Magalhães em entrevista à Quem

Depois da repercussão das mensagens, Day disse que conversou com Vini e deve se encontrar com ele. A modelo afirmou que o jogador ficou chateado, mas que ela não se arrepende. "Ele é uma pessoa maravilhosa. Apenas nos chateamos".

Quem é ela?

Brasileira, Day mora na Itália e acumula mais de 500 mil seguidores. Ela se define como "designer influencer" no Instagram.

A modelo divulga as viagens que realizou. Entre os destinos registrados estão Grécia, França, Itália, Suíça, Dubai, além de países da Ásia e da Europa. Seu conteúdo mais forte é o da avaliação de hospedagens.

