A Fazenda: Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro pela 2ª vez

Dudu Camargo venceu a quarta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record) e escapou da terceira roça do programa. É a segunda vez que ele vence a prova.

Como foi a prova

O objetivo era conquistar completar um painel com bolas coloridas. Um por vez, os peões sorteavam bolas verdes, amarelas, preta e branca.

A cada rodada, cada peão sorteava três bolinhas, que seriam colocadas no painel respectivo. Pra completar o painel, os peões deveriam completar 10 bolas verdes, 1 amarela, 1 preta e 1 branca.

Dudu Camargo completou seu painel primeiro, venceu a prova e escapou da roça. O peão ainda ganhou R$ 10 mil.