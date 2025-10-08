Topo

A Fazenda: Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro pela 2ª vez

A Fazenda 2025: Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

08/10/2025 23h31

Dudu Camargo venceu a quarta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record) e escapou da terceira roça do programa. É a segunda vez que ele vence a prova.

Como foi a prova

O objetivo era conquistar completar um painel com bolas coloridas. Um por vez, os peões sorteavam bolas verdes, amarelas, preta e branca.

A cada rodada, cada peão sorteava três bolinhas, que seriam colocadas no painel respectivo. Pra completar o painel, os peões deveriam completar 10 bolas verdes, 1 amarela, 1 preta e 1 branca.

Dudu Camargo completou seu painel primeiro, venceu a prova e escapou da roça. O peão ainda ganhou R$ 10 mil.

