Topo

Entretenimento

Paulo Betti alfineta Cássia Kis em vídeo sobre teorias do assassinato de Odete Roitman

Paulo Betti alfineta Cássia Kis em vídeo - Reprodução/Instagram/Gabriel Rangel/AgNews
Paulo Betti alfineta Cássia Kis em vídeo Imagem: Reprodução/Instagram/Gabriel Rangel/AgNews

São Paulo

08/10/2025 10h19

Paulo Betti e Dadá Coelho entraram na onda do mistério em torno da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) no remake de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Casal compartilhou um vídeo nas redes sociais, na segunda-feira (6), no qual comentou de forma descontraída o capítulo exibido pela Globo.

Relacionadas

The Guardian cita 'Vale Tudo' como sucesso brasileiro, mas aponta críticas

Política explica que não é autora de 'Vale Tudo' após ataques por novela

'Era um esquema de guerra': os bastidores da morte de Odete Roitman em 1988

Durante a conversa, Dadá perguntou ao marido quem ele achava que havia matado Odete. Betti respondeu com ironia: "A Cássia Kis". A menção faz referência à versão original da trama, exibida em 1988, quando a assassina foi revelada como Leila, personagem então vivida por Cássia, papel que agora pertence a Carolina Dieckmmann.

O ator ainda brincou com o passado político da colega de profissão. "Ela pode voltar num crossover, como chamam. Sai da frente de um quartel vestida com a bandeira do Brasil", disse, entre risadas, ao lado da esposa.

O casal também especulou sobre outros possíveis culpados pela morte da empresária. Dadá apostou em Celina (Malu Galli), enquanto Paulo mencionou nomes como César (Cauã Reymond) e Esteban (Caco Ciocler). Em tom de brincadeira, Dadá chegou a dizer que o personagem de Ciocler poderia até "ser asfixiado com aquela gola rolê".

Além das teorias sobre o crime, os dois comentaram detalhes dos figurinos da novela. Betti ironizou as roupas usadas por Alexandre Nero, intérprete de Marco Aurélio: "Aquela camisa foi costurada no corpo, não dá nem para abotoar", disse, arrancando risadas da parceira.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Vocalista do Guns N' Roses exibe bandeira Palestina e pede fim da guerra

Plano perfeito e provas de amor: foi Raquel quem matou Odete em Vale Tudo?

Morreu mesmo? 5 teorias mirabolantes sobre a morte de Odete Roitman

Paulo Betti alfineta Cássia Kis em vídeo sobre teorias do assassinato de Odete Roitman

Após morte de Odete Roitman, comercial coloca Debora Bloch em cena e viraliza

Modelo expõe conversas íntimas com Vini Jr. e convite para encontro

A Fazenda: veja quais são os peões que se enfrentam na terceira Roça do reality rural

Não morreu? Agora são 3 indícios de que Odete pode estar viva em Vale Tudo

'Vale Tudo' hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Rodrigo Mussi passa por cirurgia para corrigir sequelas de acidente de 2022

Despachada por 2 homens e 1 mulher: os próximos dias de Fátima em Vale Tudo