Padre recebe pedido 'inusitado' após morte de Odete Roitman: 'Tá me zuando'

Padre Gabriel Natan recebeu pedido 'inusitado' após morte de Odete Roitman Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, São Paulo

08/10/2025 12h41

O padre Gabriel Natan recebeu um pedido de oração pela alma da personagem Odete Roitman.

O que aconteceu

Gabriel publicou um vídeo contando sobre o pedido "bem inusitado" no Instagram. "Uma paroquiana mandou a mensagem assim: "O senhor pode rezar por uma pessoa que faleceu?" Eu falei: "Claro. Qual o nome?" Ela respondeu: "Odete Roitman", contou o padre.

No print da conversa com a paroquiana, ele responde: "Tá zuando comigo!". "Sério, não dou conta, não", disse Gabriel, em tom bem-humorado. Ele é vigário da Paróquia São Francisco de Assis, em Blumenau (SC), e é ativo nas redes sociais.

O capítulo com a morte da vilã interpretada por Débora Bloch em Vale Tudo foi ao ar na segunda (6). O público aguarda para descobrir quem matou Odete. Entre as teorias mirabolantes, Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli) e César (Cauã Reymond) são os principais suspeitos.

