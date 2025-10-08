O que acontece após morte de Odete? Mistério muda rumos de 'Vale Tudo'

Corpo de Odete Roitman foi contratado ontem no capítulo de "Vale Tudo" após a vilã ser assassinada em cena que deu o que falar na segunda-feira. Agora, a trama do folhetim gira em torno de quem matou a empresária.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que acontece após a morte de Odete

No capítulo de hoje, familiares e amigos se arrumam para o enterro de Odete. Quatro dos cinco suspeitos pelo crime — Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), Helena (Paolla Oliveira) e César (Cauã Reymond) — comparecem. Ausência de Maria de Fátima (Bella Campos) é sentida.

Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila para que ela haja naturalmente e ninguém perceba que eles podem ter sido um dos assassinos de Odete. Já Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. Ele quer investigar e descobrir o real assassino.

Ainda no capítulo de hoje, Consuelo (Belize Pombal), que foi promovida por Odete antes de morrer, estranha a atitude de Freitas de entrar na sala da ex-poderosa. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele.

O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete. No capítulo de amanhã, os suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.

Principais suspeitos da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

No capítulo de sexta (10), Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Enquanto isso, Maria de Fátima, outra suspeita pelo crime, é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Ela também é desprezada por César.

Raquel é a única que ouve Fátima e dá um conselho a filha: buscar um emprego. Pela primeira vez, ela escuta o que a mãe aconselhou e vai buscar trabalho na Tomorrow, mas vira chacota para Sardinha (Lucas Leto). Apesar de aconselhá-la, Raquel também se nega a contratar a filha na Paladar. No capítulo de sábado, sem grana, Fátima deixa o apart-hotel.

Na família Roitman, Leonardo tem uma convulsão e desmaia, mas seus exames têm resultados positivos e ele pode, enfim, fazer o transplante de medula para Afonso. A notícia é dada no capítulo de sábado (11) por Celina que avisa o sobrinho e Solange, que está grávida de gêmeos.

Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.

Reta final

Na primeira versão, Leila, interpretada por Cássia Kis, era a assassina de Odete (Beatriz Segall). No entanto, ela atirou em Odete por engano: queria acertar Fátima (Gloria Pires), por achar que ela fosse amante de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). No remake, a morte de Odete foi premeditada.

Em conversa com Splash, Manuela Dias revelou que Odete morreria de verdade — o que contraria teorias de que ela estaria viva. "É fato que Odete Roitman vai morrer. Isso é uma certeza. Ela poderia não morrer. Todo mundo me pergunta: 'Quem vai matar Odete Roitman?' Eu falei assim: 'Cara, será que eles não pensam que eu poderia deixar ela viva?' Mas eu não vou. Eu vou ter o prazer de matar Odete Roitman", disse em março, ao falar sobre a estreia do folhetim.

Na versão de 1988, César e Maria de Fátima voltam a ser cúmplices e aplicam um golpe em um ricaço italiano gay, com quem Fátima se casa. Marco Aurélio foge do Brasil e dá uma banana ao país ao partir de helicóptero — uma das cenas mais lembradas da trama original. Já Heleninha revela, no último capítulo, que está há um ano sem beber, deixando a tia Celina feliz pela conquista.