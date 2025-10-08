Nasce Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley, nos Estados Unidos

Mia, primeira filha do casal Lucas Rangel, 27, e Lucas Bley, 32, nasceu nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Na tarde da última segunda (6),os influenciadores se tornaram papais de Mia. A primeira filha do casal nasceu às 14h50, horário local, fruto de uma barriga solidária nos Estados Unidos.

Lucas vive um relacionamento com o criador de conteúdo desde 2020. Os dois realizaram festa de casamento luxuoso para amigos e familiares no Palácio Tangará, em São Paulo. Os dois anunciaram que estavam à espera do primeiro filho em maio deste ano.

Segundo assessoria de Lucas, ainda não há informações quanto a data de chegada da família no Brasil. Eles seguem nos Estados Unidos.