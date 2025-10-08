Topo

Entretenimento

Nasce Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley, nos Estados Unidos

Nasce Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley, - Arquivo pessoal
Nasce Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley, Imagem: Arquivo pessoal
do UOL

De Splash, no Rio

08/10/2025 20h40

Mia, primeira filha do casal Lucas Rangel, 27, e Lucas Bley, 32, nasceu nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Na tarde da última segunda (6),os influenciadores se tornaram papais de Mia. A primeira filha do casal nasceu às 14h50, horário local, fruto de uma barriga solidária nos Estados Unidos.

Lucas vive um relacionamento com o criador de conteúdo desde 2020. Os dois realizaram festa de casamento luxuoso para amigos e familiares no Palácio Tangará, em São Paulo. Os dois anunciaram que estavam à espera do primeiro filho em maio deste ano.

Segundo assessoria de Lucas, ainda não há informações quanto a data de chegada da família no Brasil. Eles seguem nos Estados Unidos.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 9/10 a 18/10

Peoas reclamam de ausência de banho de Dudu Camargo: 'Nem perfume'

Cauã se despede de 'Vale Tudo' e usa fotos com Bella Campos e Deborah Bloch

'Me descuidei, não correspondi e decepcionei', diz Vini Jr. sobre Virginia

Campeã brasileira de fisiculturismo se diz vítima de musclofobia; entenda

Nasce Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley, nos Estados Unidos

Iza diz estar muito feliz após término com Yuri Lima

'Dona de Mim' amanhã: Tânia vive 2 momentos trágicos em 1 capítulo

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 9/10 a 18/10

Bomba em 'Êta Mundo Melhor!' amanhã: Zulma reencontra personagem macabra

Gene Simmons, do KISS, sofre acidente de carro após desmaio ao volante