Topo

Entretenimento

Não morreu? Agora são 3 indícios de que Odete pode estar viva em Vale Tudo

Odete Roitman (Debora Bloch) morta em "Vale Tudo"; ao lado, a atriz que dá vida à empresária: Odete está viva? - Reprodução/Globo/Instagram
Odete Roitman (Debora Bloch) morta em 'Vale Tudo'; ao lado, a atriz que dá vida à empresária: Odete está viva? Imagem: Reprodução/Globo/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/10/2025 09h29

Odete Roitman (Debora Bloch) está viva? Essa é uma das teorias sobre o final da empresária em "Vale Tudo" e um dos dez finais gravados pela produção da trama. Por ora, há três indícios de que a vilã forjou a própria morte.

O que aconteceu

O velório de Odete com o caixão lacrado é um dos detalhes. Desse modo, nenhum familiar consegue confirmar que é a empresária que está ali - nem os presentes na trama, nem o público. As cenas do cortejo fúnebre vão ao ar hoje (8).

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' - Fabio Rocha/TVGlobo - Fabio Rocha/TVGlobo
Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo

Cena com Odete e Freitas (Luís Lobianco) antes do tiro ajuda a alimentar desconfiança. O funcionário da TCA se despediu da chefe de forma calorosa e ofereceu ajuda - isto é, pode ter sido contatado pela executiva para ajudá-la a forjar a própria morte.

Relacionadas

Quanto custa se hospedar na suíte onde Odete Roitman morreu em 'Vale Tudo'?

O que acontece após morte de Odete? Mistério muda rumos de 'Vale Tudo'

Luciano é filho de Nise e matou Odete em Vale Tudo? Entenda a teoria

Vou sentir muita falta da senhora. Nunca vou esquecer o que fez por mim. Acho muito difícil que isso aconteça, mas se por algum dia precisar de mim... Pode contar comigo pro que precisar, dona Odete. Freitas, no capítulo de segunda

Freitas (Luis Lobianco) em 'Vale Tudo' - Fábio Rocha/Globo - Fábio Rocha/Globo
Freitas (Luis Lobianco) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fábio Rocha/Globo

Uma terceira mensagem subliminar foi ao ar ontem (7). Marco Aurélio (Alexandre Nero) comentou que Odete deve estar incomodada com a exposição toda. "Que horror, morrer assim em público. Deve estar sendo difícil para Odete", disse o executivo para Leila (Carolina Dieckmann), que refutou a fala do marido, sentenciando que Odete não "sente" mais nada, já que morreu.

Vale lembrar que Marco Aurélio não pode ser o culpado pela morte de Odete. O marido de Leila usou um silenciador na arma que escolheu para praticar o crime, mas o revólver que surgiu na cena do fatídico tiro não tinha o apetrecho - que costuma abafar um pouco o som do disparo.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Manuela Dias já alterou pontos importantes da trama original, exibida em 1988. Caso Odete reapareça, o remake poderia reforçar a crítica da trama principal, mostrando como poderosos com dinheiro e influência conseguem escapar de seus crimes sem punição.

Trazer a vilã de volta surpreenderia o público. Ao mesmo tempo, faria uma ruptura com o desfecho clássico que marcou a teledramaturgia brasileira, no qual Odete vivida por Beatriz Segall morreu por engano pelas mãos de Leila (Cássia Kis).

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 2573 votos
9,52%
Divulgação/Globo
27,44%
Reprodução/Globo
10,38%
Reprodução/Globo
25,88%
Manoella Mello/Globo
26,78%
Reprodução/Globo
Ver resultado parcial


As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Após morte de Odete Roitman, comercial coloca Debora Bloch em cena e viraliza

Modelo expõe conversas íntimas com Vini Jr. e convite para encontro

A Fazenda: veja quais são os peões que se enfrentam na terceira Roça do reality rural

Não morreu? Agora são 3 indícios de que Odete pode estar viva em Vale Tudo

'Vale Tudo' hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Rodrigo Mussi passa por cirurgia para corrigir sequelas de acidente de 2022

Despachada por 2 homens e 1 mulher: os próximos dias de Fátima em Vale Tudo

'Dona de Mim' hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Quem é a modelo pivô do fim do affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr

Marido de Maíra Cardi passará por cirurgia após internação

'Êta Mundo Melhor!' hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira