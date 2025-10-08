Modelo expõe conversas íntimas com Vini Jr. e convite para encontro

Anna Silva, modelo brasileira que vive na Inglaterra, decidiu vir a público para revelar detalhes de um suposto affair com o jogador do Real Madrid, Vini Jr.

O que aconteceu

Segundo a modelo, o contato com o atleta envolvia conversas diretas, troca de conteúdos íntimos e planos de uma viagem à Espanha. O convite inicial incluía a presença de uma amiga de Anna, mas a modelo afirma que a situação levantou suspeitas sobre os reais interesses do craque. "Na verdade, ele não sugeriu, mas para mim ficou bem claro depois", comentou, ao revelar que Vini chegou a pedir fotos e links das redes sociais da amiga.

Ela diz que o encontro aconteceria na casa do jogador, em Madri. No entanto, a amiga de Anna acabou desistindo da viagem por falta de tempo para se preparar. Ao avisar que viajaria sozinha, a modelo percebeu uma mudança no comportamento do atleta. "Quando eu me disponibilizei para ir sozinha, ele já não tinha tanto interesse assim. Disse que estaria muito ocupado", relatou.

Anna ofereceu levar um amigo gay para acompanhá-la, mas a sugestão foi rejeitada por Vini. Para a modelo, ficou evidente que o verdadeiro objetivo do convite era outro: "Se a preocupação dele era uma companhia, eu arrumei a companhia, mas, na verdade, não era essa a intenção", comentou.

A modelo destacou que não se atrai apenas por aparência ou fama e que busca conexões mais profundas. "Sei que você não é uma pessoa que tá acostumada a escutar verdades, mas eu sou uma pessoa que eu não posso trair a minha verdade pra agradar o outro", afirmou em um dos áudios enviados ao jogador, registro que Léo Dias teve acesso.

Em outra mensagem, Anna foi mais direta com o jogador. "Não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada para merecer. Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um X Vídeos, entendeu? Pra mim isso é coisa de maníaco", disparou.

Até o momento, o jogador Vini Jr. não se pronunciou sobre o assunto.