Topo

Entretenimento

'Me descuidei, não correspondi e decepcionei', diz Vini Jr. sobre Virginia

Virginia posa com camisa de Vini Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia posa com camisa de Vini Jr. Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

08/10/2025 21h44

Vini Jr., 25, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, comentou sobre o rompimento com Virginia Fonseca, 26, em publicação no Instagram. A influencer divulgou ontem que eles iniciaram uma aproximação, mas não darão sequência ao affair.

Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei
Vini Jr.

Relacionadas

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr: 'Cada um seguirá seu caminho'

Virginia Fonseca e Vini Jr: imprensa internacional repercute suposto affair

Vini Jr. e Virginia surgem juntos em vídeo de dancinha; assista

O que aconteceu

Atleta publicou um comunicado nos stories para comentar sobre o rompimento. "Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes para Madrid me ver, deixando a rotina dela, os compromisso e a vida só para estar comigo."

Mesmo que não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera
Vini Jr.

Jogador do Real Madrid pediu desculpas publicamente. "Com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência."

A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito.
Vini Jr.

Vini Jr. compartilhou pronunciamento após rompimento com Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Vini Jr. compartilhou pronunciamento após rompimento com Virginia Fonseca
Imagem: Reprodução/Instagram

Affair e rompimento

O colunista Leo Dias divulgou uma troca de mensagens entre Vini Jr. e outra influenciadora na segunda-feira (6). Em uma conversa no WhatsApp, Vini elogia a influenciadora Day Magalhães e os dois combinam encontros na Espanha.

A assessoria de Virginia destacou que ela e o jogador "não tinham nada sério". Nos últimos dias, a influenciadora postou uma série de registros na casa de Vini, em Madrid. Ela também foi a um jogo do Real Madrid prestigiar o atleta e posou usando uma camisa autografada, com o nome dele. Vini Jr., por sua vez, publicou ontem um TikTok dançando ao lado da influenciadora.

Os rumores de que os dois estavam tendo um romance começaram em julho. Na época, o jogador fez uma grande festa de aniversário no Rio de Janeiro, em que Virginia marcou presença.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Marina Ruy Barbosa volta atrás e reassume fios ruivos no Festival do Rio

Gene Simmons sofre acidente após desmaiar enquanto dirigia

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 9/10 a 18/10

Peoas reclamam de ausência de banho de Dudu Camargo: 'Nem perfume'

Cauã se despede de 'Vale Tudo' e usa fotos com Bella Campos e Deborah Bloch

'Me descuidei, não correspondi e decepcionei', diz Vini Jr. sobre Virginia

Campeã brasileira de fisiculturismo se diz vítima de musclofobia; entenda

Nasce Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley, nos Estados Unidos

Iza diz estar muito feliz após término com Yuri Lima

'Dona de Mim' amanhã: Tânia vive 2 momentos trágicos em 1 capítulo

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 9/10 a 18/10