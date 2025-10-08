'Me descuidei, não correspondi e decepcionei', diz Vini Jr. sobre Virginia

Vini Jr., 25, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, comentou sobre o rompimento com Virginia Fonseca, 26, em publicação no Instagram. A influencer divulgou ontem que eles iniciaram uma aproximação, mas não darão sequência ao affair.

Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei

Vini Jr.

O que aconteceu

Atleta publicou um comunicado nos stories para comentar sobre o rompimento. "Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes para Madrid me ver, deixando a rotina dela, os compromisso e a vida só para estar comigo."

Mesmo que não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera

Vini Jr.

Jogador do Real Madrid pediu desculpas publicamente. "Com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência."

A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito.

Vini Jr.

Vini Jr. compartilhou pronunciamento após rompimento com Virginia Fonseca Imagem: Reprodução/Instagram

Affair e rompimento

O colunista Leo Dias divulgou uma troca de mensagens entre Vini Jr. e outra influenciadora na segunda-feira (6). Em uma conversa no WhatsApp, Vini elogia a influenciadora Day Magalhães e os dois combinam encontros na Espanha.

A assessoria de Virginia destacou que ela e o jogador "não tinham nada sério". Nos últimos dias, a influenciadora postou uma série de registros na casa de Vini, em Madrid. Ela também foi a um jogo do Real Madrid prestigiar o atleta e posou usando uma camisa autografada, com o nome dele. Vini Jr., por sua vez, publicou ontem um TikTok dançando ao lado da influenciadora.

Os rumores de que os dois estavam tendo um romance começaram em julho. Na época, o jogador fez uma grande festa de aniversário no Rio de Janeiro, em que Virginia marcou presença.