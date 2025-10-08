Topo

Marina Ruy Barbosa volta atrás e reassume fios ruivos no Festival do Rio

Marina Ruy Barbosa lança "Tremembé" (Prime Video) no Festival do Rio - Manuela Scarpa/Brazil News
Marina Ruy Barbosa lança 'Tremembé' (Prime Video) no Festival do Rio Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News
De Splash, no Rio

08/10/2025 22h17

Quatro meses após aparecer loira, Marina Ruy Barbosa, 30, decidiu voltar a cor que consagrou seus fios: o ruivo.

O que aconteceu

Atriz apareceu ruiva no tapete vermelho vermelho do Festival do Rio na noite de hoje. Ela é protagonista do longa "Tremembé", série que retrata a rotina de criminosos como Suzane von Richthofen e Alexandre Nardoni no complexo penitenciário de mesmo nome no interior de São Paulo.

A minissérie de cinco episódios mostrará "intrigas, alianças inusitadas e triângulos amorosos" entre os prisioneiros. Cada episódio de 45 minutos mergulhará no "psicológico das figuras infames" e "na intensa dinâmica dentro de uma das principais prisões do Brasil". Tremembé é baseada nos livros "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora", do jornalista Ulisses Campbell.

Marina descreve a diferença entre suas fases loira e ruiva como uma verdadeira narrativa de si mesma. "Como loira, eu me permiti explorar um lado mais ousado, curioso, quase experimental. Era como se eu estivesse brincando com uma nova versão de mim mesma, descobrindo outras formas de me expressar. Já o ruivo é meu lugar de força, de pertencimento. Quando estou ruiva, sinto que estou em casa", define a atriz em comunicado da TRUSS, marca do Grupo Boticário, enviado a Splash.

Eu amei me descobrir em outra versão! Foi muito divertido ser loira e poder interpretar uma personagem em um filme com outra estética. Agora é hora de novos capítulos da minha vida profissional e pessoal e precisei voltar para as minhas raízes! Com a confiança de que, com os tratamentos e produtos da TRUSS, ir e vir não seria um dano aos meus fios e à saúde do meu cabelo. Feliz e pronta pra novos visuais.

