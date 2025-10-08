Topo

Entretenimento

Iza diz estar muito feliz após término com Yuri Lima

São Paulo, 08

08/10/2025 20h37

A cantora Iza se manifestou pela primeira vez nesta terça-feira, 7, após confirmar o término com Yuri Lima. A artista compareceu à exibição de O Agente Secreto no Rio de Janeiro, durante o Festival do Rio, e compartilhou seus sentimentos.

"Estou muito feliz, estou bem", declarou ao Gshow. Ela também disse que não deseja detalhar o término. "Eu queria muito falar sobre trabalho, se fosse possível não falar da minha vida pessoal. Acho que o que precisava ser dito, já foi dito", finalizou.

O término foi confirmado para a revista Quem, por meio de nota. "Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", informou a assessoria.

O término acontece quase um mês após uma polêmica que colocou o relacionamento do então casal na mira de críticas. Na ocasião, Yuri Lima republicou a foto de uma internauta de biquíni em seu perfil nas redes sociais.

Os dois assumiram o namoro em fevereiro de 2024, e Iza anunciou a gravidez em abril. Na reta final da gestação, publicou um vídeo em seu Instagram anunciando o fim do relacionamento, após descobrir trocas de mensagens entre o jogador e outra mulher. Os dois acabaram se reconciliando longe dos holofotes, e estavam juntos na ocasião do nascimento de Nala, que completa um ano no próximo dia 13 de outubro.

Entretenimento

