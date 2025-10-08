Itália abre ao público a "Passagem de Commodus" no Coliseu em Roma

ROMA (Reuters) - Uma passagem outrora secreta no Coliseu em Roma, batizada com o nome do temível imperador romano antigo que aparece no sucesso de bilheteria de Hollywood "Gladiador", foi aberta ao público pela primeira vez.

A chamada Passagem de Commodus permitia que os imperadores entrassem na arena e assistissem a lutas de gladiadores e outros espetáculos sem se misturar com as multidões.

Ela foi aberta através das fundações do Coliseu entre o final do Século 1 d.C. e o início do Século 2 d.C., em um acréscimo ao projeto original.

O Coliseu foi inaugurado em 80 d.C.

"Essa passagem agora está aberta ao público, é a primeira vez. E assim (os visitantes) poderão apreciar como era ser um imperador", disse a arqueóloga Barbara Nazzaro à Reuters.

O corredor foi descoberto no Século 19 e ligado a Commodus porque as crônicas históricas dizem que ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato em uma passagem subterrânea.

"Foi muito fácil fazer a conexão", acrescentou Nazzaro, que supervisionou a restauração do corredor antes de sua abertura.

Antigamente, as paredes eram de mármore, posteriormente substituídas por gesso decorado com paisagens, informou o Parque Arqueológico do Coliseu em um comunicado.

Também tinha estuque mostrando cenas mitológicas na abóbada e representações de espetáculos de arena, incluindo lutas de ursos e acrobatas, em nichos em sua entrada.

Alguns vestígios das decorações permanecem, mas as condições muito úmidas da passagem subterrânea dificultaram a conservação.

No entanto, os visitantes poderão ter uma ideia de como era na antiguidade graças a uma reconstrução virtual exibida em um vídeo, disse Nazzaro.

