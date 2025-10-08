Topo

Vocalista do Guns N' Roses exibe bandeira da Palestina e pede fim da guerra

Axl levanta bandeira palestina em show - Reprodução/Instagram
Axl levanta bandeira palestina em show Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

08/10/2025 11h10

O Guns N' Roses se apresentou ontem em Bogotá, Colômbia, em um show marcado por emoção e gestos simbólicos.

O que aconteceu

No palco, o vocalista Axl Rose fez um pedido público pelo fim da guerra na Palestina, que completou dois anos. O momento ocorreu enquanto a banda tocava "Civil War", música que aborda os efeitos dos conflitos armados e a violência gerada na sociedade. "Eu não preciso da sua guerra civil", disse ele ao mostrar a bandeira da Palestina.

Os fãs de Rose aplaudiram o gesto. Momentos depois, ele entregou o item à equipe da banda para ser autografado por todos os integrantes, prometendo devolvê-lo ao fã.

O gesto foi interpretado como uma homenagem ao povo palestino e uma mensagem explícita contra a guerra. O show ocorreu após alguns dias de incerteza, já que a realização do evento recebeu aprovação das autoridades locais apenas três dias antes da data prevista.

A banda também fez homenagens ao cantor britânico Ozzy Osbourne, falecido em 22 de julho. O Guns N' Roses apresentou duas versões de " Never Say Die" e "Sabbath Bloody Sabbath ", músicas do Black Sabbath, banda liderada por Osbourne.

