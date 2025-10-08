Cuidado com ligação muda: tática usa IA e capta sua voz para aplicar golpes

Ligações mudas, antes feitas como forma de verificar se números estavam ativos, agora são consideradas por especialistas de cybersegurança como uma nova fonte de golpes que merece atenção.

O que aconteceu

Serviços de deepfake escutam e copiam a voz de quem atende as ligações mudas. A inteligência artificial tem sido usada para fazer essa captura, simulando até mesmo o tom de voz de quem atende, afirmou a Polícia Civil de São Paulo.

Com a voz de quem atendeu o telefone copiada, criminosos conseguem fazer ligações e dar golpes em outras pessoas. Eles fazem ligações para amigos e familiares se passando pela pessoa copiada e pedindo transferências bancárias ou dinheiro.

Golpe já acontecia no meio de cybersegurança, mas ganhou o "mundo dos crimes comuns" com a popularização da inteligência artificial, afirma especialista. Ao UOL, Hiago Kin Levi, presidente do Instituto Brasileiro de Resposta a Incidentes Cibernéticos afirmou que agora, criminosos com conhecimentos menos avançados de tecnologia já têm capacidade de fazer a simulação de voz.

Especialistas alertam que não é preciso muito tempo de interação para copiar quem está do outro lado da linha. "Hoje, com apenas alguns segundos de gravação de áudio, é possível gerar uma cópia convincente da voz de uma pessoa e utilizá-la em golpes de engenharia social", afirmou Anderson Leite, Pesquisador de Segurança da Kaspersky.

Como se proteger?

Programar o aparelho para receber somente ligações de números conhecidos é uma das formas de evitar golpe. A funcionalidade está disponível em androids e em iPhones. Veja como bloquear ligações de desconhecidos aqui.

Aguardar a ligação em silêncio também pode ser alternativa. A orientação da Polícia Civil de São Paulo é de que o usuário não fale nem "alô" nem "sim", aguardando que o outro lado se pronuncie. Em caso de ligações suspeitas, nenhuma informação sensível deve ser passada.

Mesmo se o outro lado se "pronunciar" na chamada, é necessário ter cautela. Hiago Kin explica que as IAs hoje estão mais evoluídas e já conseguem fazer anúncios com voz humanizada, que podem dizer o primeiro nome da pessoa em alguns dos casos.

Números que façam ligações mudas devem ser bloqueados e denunciados, diz polícia. A Polícia Civil também afirma que orientar amigos e familiares sobre golpes do tipo é essencial e, caso seja vítima de um crime envolvendo deepfake, um boletim de ocorrência deve ser registrado.

Mesmo se não receber ligações mudas, lembrar sempre de preservar seus dados é importante. "É importante ter cuidado com o que compartilha publicamente, inclusive áudios e vídeos em redes sociais, pois podem ser usados para treinar modelos de clonagem de voz", afirmou Anderson Leite.