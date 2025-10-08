Topo

Entretenimento

George Clooney revela '14 Homens e um Segredo' foi aprovado pela Warner

George Clooney estará em "14 Homens e um Segredo" - Alberto E. Rodriguez/Getty Images
George Clooney estará em '14 Homens e um Segredo' Imagem: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

São Paulo

08/10/2025 13h30

Uma boa notícia para os amantes de filme de assalto: George Clooney, protagonista da franquia "Onze Homens e um Segredo", revelou hoje que o orçamento para Catorze Homens e um Segredo foi oficialmente aprovado pelo estúdio e que as filmagens devem começar na segunda metade de 2026.

"Nosso orçamento acabou de ser aprovado pela Warner Bros. e agora estamos tentando nos organizar", disse Clooney, que também trabalha como produtor-executivo da franquia, à E! News. "Agora é só uma questão de calendário, então só precisamos marcar uma data de início. Provavelmente começaremos [as filmagens] em nove ou dez meses."

Relacionadas

Como galã 'encarnou' um dos serial killers mais perturbadores da história

Em 'Steve', Murphy denuncia realidade de professores: 'Subvalorizados'

Traição, morte e alcoolismo: a obscura continuação de 'O Fantasma da Ópera'

O ator revelou ainda que outros rostos conhecidos da franquia, como Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle devem retornar para a nova sequência. "Todos ainda são bons amigos. Então, a chance de trabalharmos juntos é divertida."

Em 2023, Clooney já havia afirmado à UPROXX que havia lido um roteiro de Catorze Homens e um Segredo. "É realmente um ótimo roteiro."

No começo de 2025 foi noticiado que David Leitch, de Trem Bala e O Dublê, teria sido procurado para dirigir Catorze Homens e um Segredo, mas a contratação não foi confirmada até o momento.

Remake do longa homônimo estrelado por Frank Sinatra e Sam Davis Jr. em 1960, Onze Homens e um Segredo foi lançado em 2001.

O filme deu origem a uma trilogia, dirigida por Steven Soderbergh. Um derivado focado numa equipe formada por mulheres, Oito Mulheres e um Segredo, chegou aos cinemas em 2018, com Sandra Bullock interpretando a irmã do personagem de Clooney.

Todos os filmes modernos da franquia estão disponíveis na HBO Max.

"14 Homens e um Segredo" ainda não tem previsão para estrear.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Zé Felipe posta fotos em clima de romance com Ana Castela

Sapiossexual: o que é o termo usado por modelo em conversa com Vini Jr.

Equipe de Fogaça se manifesta após desabamento; dois estão sob os escombros

George Clooney revela '14 Homens e um Segredo' foi aprovado pela Warner

Itália abre ao público a "Passagem de Commodus" no Coliseu em Roma

Após perder mais de 70 kg, Thais Carla mostra 'saboneteiras'

Padre recebe pedido 'inusitado' após morte de Odete Roitman: 'Tá me zoando'

Horta comunitária de Zeca Pagodinho já distribuiu 1 tonelada de alimentos

Por que o clipe de Beyoncé e Alicia Kiss gravado no Rio há 15 anos nunca foi lançado?

Grupos de Hollywood e Bollywood fazem lobby na Índia para proteger conteúdo contra modelos de IA

Ana Maria Braga cai na risada ao ver formato de picolé de banana