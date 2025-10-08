Topo

Entretenimento

Gene Simmons, do KISS, sofre acidente de carro após desmaio ao volante

Gene Simmons sofre acidente de carro no Malibu - Dimitri Hakke/Redferns/Getty Images
Gene Simmons sofre acidente de carro no Malibu Imagem: Dimitri Hakke/Redferns/Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

08/10/2025 18h58

Gene Simmons, 76, lendário baixista e vocalista da banda KISS, se envolveu em um acidente de carro na tarde de ontem (07) em Malibu, na Califórnia.

O que aconteceu

Segundo a NBC4, o músico perdeu a consciência enquanto dirigia seu SUV Lincoln Navigator. O veículo acabou cruzando várias faixas e colidindo com um carro que estava estacionado.

Simmons foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital para avaliação médica. Em comunicado à imprensa, sua esposa, Shannon Tweed, afirmou que ele já está se recuperando em casa. Ela também mencionou que uma recente alteração em sua medicação pode ter contribuído para o desmaio que o músico sofreu ao volante.

O acidente ocorre a poucas semanas da reunião do KISS para uma apresentação especial em Las Vegas. O show, que vai celebrar o 50º aniversário da banda, está programado para os dias 14 a 16 de novembro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Gene Simmons, do KISS, sofre acidente após desmaio ao volante

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 9/10 a 18/10

Amigo poderoso e fala de delegado em 'Vale Tudo' entregam: Odete está viva?

Zé Felipe e Ana Castela aparecem juntinhos em novo post nas redes sociais

Beatles: Saoirse Ronan será Linda McCartney em filmes sobre a banda

Colin Farrell relembra cena mais perigosa da vida: 'Homem quebrou a perna'

Zé Felipe fala sobre fim do casamento com Virginia e reforça: 'Nunca traí'

Stephen King elogia série prelúdio de 'IT: A Coisa: assustador'

Sem amante gay? Dono de 50% da TCA, César tem final revirado em 'Vale Tudo'

Em viagem exótica, Anitta aproveita águas cristalinas do Oceano Índico

Richard Ashcroft, ex-The Verve, abrirá shows do Oasis no Brasil