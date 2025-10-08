Esponjas podem ter sido os primeiros animais da Terra, revela estudo

Durante bilhões de anos, a Terra foi um planeta sem vida — apenas um laboratório químico natural, fervilhando de moléculas que, eventualmente, dariam origem à biologia. Mas quem teria sido o primeiro animal a surgir nesse cenário? Um novo estudo do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), EUA, oferece uma resposta surpreendente: as esponjas. As evidências foram publicadas em 29 de setembro na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

O que aconteceu

A conclusão veio a partir da análise de fósseis químicos com 541 milhões de anos, moléculas microscópicas preservadas em rochas antigas que indicam a presença de ancestrais das esponjas marinhas modernas. Diferente dos fósseis convencionais, que preservam ossos e estruturas visíveis, os fósseis químicos são rastros de moléculas orgânicas — como esteróides — que permanecem incrustadas nas rochas.

Os pesquisadores identificaram um tipo raro desses compostos, formado por cadeias de carbono com 30 e 31 átomos (C30 e C31), características quase exclusivas das esponjas marinhas. Como os humanos produzem colesterol -um tipo de esteróide- com 27 átomos de carbono e as plantas, com 29, esse padrão incomum serviu como pista evolutiva.

Ao comparar essas moléculas antigas com as de espécies atuais, os cientistas conseguiram rastrear uma linhagem direta entre as esponjas do período Ediacarano e suas descendentes modernas.

O trabalho começou ainda em 2009, quando amostras de rochas do deserto de Omã revelaram uma abundância incomum de esteróides C30. Agora, com novas coletas da Índia, Sibéria e do próprio Omã, os geoquímicos encontraram algo ainda mais raro: o C31, um esteróide que até então havia passado despercebido.

A equipe confirmou que essas moléculas também aparecem em algumas esponjas vivas — e, em laboratório, simulou milhões de anos de fossilização para testar se o composto poderia se formar sem origem biológica. Apenas dois dos oito tipos sintetizados se formaram naturalmente; os demais exigiam um ponto de partida vivo, o que reforça a hipótese de que vieram de organismos reais.

Os cientistas concluíram que as demosponjas foram provavelmente os primeiros animais a colonizar a Terra. A investigação foi possível ao cruzar as três linhas de evidência — o que está nas rochas, o que existe nas esponjas e o que é possível reproduzir em laboratório.