Dudu Camargo detona atitude de peão e acusa: 'Salvou dois agressores'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Logo após a formação da terceira roça de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo detonou Mesquita por ter salvo Fernando e Shia.

O que aconteceu

Dono do Poder Branco, Mesquita podia deixar três peões imunes ao Resta Um. Ele escolheu Fernando, Shia e Saory.

Conversando na despensa com Yoná e Saory, Dudu detonou a atitude do peão. "O Mesquita é louco, apoiando agressão."

Salvou o Shia e o Fernando. O Mesquita tá protegendo agressores. Salvou os dois agressores . Dudu Camargo

O apresentador continuou. "As vítimas das agressões foram parar na Roça e os agressores foram poupados."

Durante a última semana, Shia e Fernando se envolveram em confusões com a grande parte da casa. Os dois foram acusados de comportamento agressivo em algum momento do jogo para com os seus rivais.

A terceira roça foi formada por Carol Lekker, Yoná, Guilherme e Dudu.