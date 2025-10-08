Peoas reclamam de ausência de banho de Dudu Camargo: 'Nem perfume'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Na casa da árvore da sede de A Fazenda 2025 (Record), Saory e Duda reclamaram da falta de banhos de Dudu Camargo.

O que aconteceu

Saory comentou o assunto ao falar sobre sua proximidade com o peão na hora de dormir. "O Dudu também podia passar um perfume. Ele tá há dois dias sem tomar banho, não passa nem um perfuminho!"

Duda questionou. "Ele não toma banho mesmo?"

Saory confirmou. "Real! Eu achava que era zoeira, mas ele tem preguiça, eu acho!"

É porque é chato tomar banho aqui, né? Eu gosto tomar banho duas vezes ao dia, mas aqui eu tomo uma. É muito ruim.

Duda Wednling

Na sequência, Saory pontuou que eles precisam tomar banho também devido ao trato dos animais. "É que a gente cuida dos bichos, tem que tomar banho. Se você tá no trato..."