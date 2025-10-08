Topo

Entretenimento

Peoas reclamam de ausência de banho de Dudu Camargo: 'Nem perfume'

Peoas reclamam de falta de banho de Dudu Camargo em A Fazenda 17 - Reprodução/RecordPlus
Peoas reclamam de falta de banho de Dudu Camargo em A Fazenda 17 Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/10/2025 21h49

Na casa da árvore da sede de A Fazenda 2025 (Record), Saory e Duda reclamaram da falta de banhos de Dudu Camargo.

O que aconteceu

Saory comentou o assunto ao falar sobre sua proximidade com o peão na hora de dormir. "O Dudu também podia passar um perfume. Ele tá há dois dias sem tomar banho, não passa nem um perfuminho!"

Relacionadas

A Fazenda 2025: Carol Lekker, Dudu Camargo, Gui e Yoná estão na 3º roça

Dudu Camargo detona atitude de peão e acusa: 'Salvou dois agressores'

Rayane chora e desabafa sobre Belo em A Fazenda: 'Preocupada'

Duda questionou. "Ele não toma banho mesmo?"

Saory confirmou. "Real! Eu achava que era zoeira, mas ele tem preguiça, eu acho!"

É porque é chato tomar banho aqui, né? Eu gosto tomar banho duas vezes ao dia, mas aqui eu tomo uma. É muito ruim.
Duda Wednling

Na sequência, Saory pontuou que eles precisam tomar banho também devido ao trato dos animais. "É que a gente cuida dos bichos, tem que tomar banho. Se você tá no trato..."

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 9/10 a 18/10

Peoas reclamam de ausência de banho de Dudu Camargo: 'Nem perfume'

Cauã se despede de 'Vale Tudo' e usa fotos com Bella Campos e Deborah Bloch

'Me descuidei, não correspondi e decepcionei', diz Vini Jr. sobre Virginia

Campeã brasileira de fisiculturismo se diz vítima de musclofobia; entenda

Nasce Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley, nos Estados Unidos

Iza diz estar muito feliz após término com Yuri Lima

'Dona de Mim' amanhã: Tânia vive 2 momentos trágicos em 1 capítulo

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 9/10 a 18/10

Bomba em 'Êta Mundo Melhor!' amanhã: Zulma reencontra personagem macabra

Gene Simmons, do KISS, sofre acidente de carro após desmaio ao volante