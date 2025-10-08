Topo

'Dona de Mim' hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Rosa (Suely Franco) e Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Rosa (Suely Franco) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

08/10/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (8) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rosa evita ficar na companhia de Dayse. Leo comemora as boas ideias geradas pela nova coleção da Boaz. Barbieri informa a Samuel que a Boaz foi denunciada por fraude fiscal. Rosa percebe o interesse de Jaques por Filipa. Alan sofre para se adaptar no retiro religioso, e Jussara decide terminar o namoro. Jaques comemora a ação da Polícia Federal na Boaz. Dedé sugere que Kami volte ao seu trabalho como influencer. Filipa conta a Isabela e Nina sobre ela e Jaques. Rosa convida Sofia e Dedé para irem à mansão, e Jaques questiona a mãe.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

