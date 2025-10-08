Topo

'Dona de Mim' amanhã: Tânia vive 2 momentos trágicos em 1 capítulo

08/10/2025 19h39

Tânia vai passar por momentos dramáticos na novela das 19h. Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo de amanhã (9) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques afirma a Rosa que ela se surpreenderá com suas atitudes. Leo teme a reação de Jaques ao ver Sofia e Dedé. Ricardo assessora Samir na transição dos advogados que acompanham a Boaz. Jaques provoca Sofia na piscina, e Leo se revolta. Kami termina o noivado com Marlon. Ivy e Peter se aproximam. Ricardo passa informações sigilosas da Boaz para Jaques. Samuel confronta Filipa sobre sua relação com Jaques. Nina e Danilo se divertem juntos. Filipa se orienta com Cássia. Tânia e Jaques assinam o divórcio. Tânia vê Jaques com Filipa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

