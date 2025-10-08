Diretor de 'Vale Tudo' revela 'estratégia' para gravar assassinato de Odete

Topo

Odete Roitman (Debora Bloch) é assassinada em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
08/10/2025 22h25

Enquanto a Globo não revela quem matou Odete Roitman (Debora Bloch), o diretor Paulo Silvestrini revelou detalhes inéditos dos bastidores da gravação da cena que movimentou as redes sociais na segunda-feira.

O que aconteceu

Na história, a personagem foi baleada em sua suíte no Copacabana Palace, tradicional hotel do cenário carioca. Ao longo do capítulo exibido na segunda-feira (6), o público acompanhou um grupo de suspeitos que circulam pelos arredores do estabelecimento.

As filmagens movimentaram equipe da novela não apenas no Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, mas também no próprio hotel, na Zona Sul. Alvo de curiosidade, parte das gravações foram presenciadas pelo público presente em Copacabana, fator que a direção encarou como um estímulo.

Para ele, "gravar em locação é sempre um desafio". "Entendemos a presença do público não com interferência, mas como carinho e interesse pelo nosso trabalho. Além disso, o Rio de Janeiro é uma cidade acostumada às câmeras. As equipes da TV Globo integram a paisagem urbana", pontua Silvestrini em entrevista ao Gshow.

Eu, Manuela Dias (autora) e Luciana Monteiro (gerente de produção) combinamos uma estratégia de realização e éramos de fato os únicos que sabiam tudo que seria feito. Os líderes criativos trabalham em grande sintonia o que garantiu unidade ao resultado.

Ao total, foram gravados dez finais, garantindo a surpresa no desfecho de Odete Roitman. "Houve controle rigoroso de acesso ao set", explica Silvestrini. "Somente os profissionais imprescindíveis à realização das cenas estavam presentes. Nossa equipe é muito afinada, todos os profissionais trabalham de forma integrada e colaborativa", contextualiza o diretor.

Debora Bloch e Paulo Silvestrini, no começo das gravações de 'Vale Tudo' - Globo - Globo
Debora Bloch e Paulo Silvestrini, no começo das gravações de 'Vale Tudo'
Imagem: Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

