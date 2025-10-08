Despachada por 2 homens e 1 mulher: os próximos dias de Fátima em Vale Tudo

Maria de Fátima (Bella Campos) vai atingir o fundo do poço nos próximos capítulos de "Vale Tudo". Entenda como será a derrocada a seguir.

O que vai acontecer

Sem o dinheiro que recebia de Odete Roitman (Debora Bloch), ela ficará desesperada. A jovem vilã tentará buscar ajuda, mas não terá sucesso em nenhum pedido.

Raquel e Mária de Fátima na novela 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

A primeira tentativa será com a própria mãe, Raquel (Taís Araujo). A cozinheira se nega a ajudar a filha e também não a contrata para trabalhar na Paladar. Buscando dar uma lição da filha oportunista, a mãe aconselha a arrumar um emprego em outro lugar.

Seguindo o conselho da mãe, Fátima abordará Sardinha (Lucas Letto) e pedirá um emprego. O amigo de Solange (Alice Wegmann) debocha da influencer e diz que não há lugar para ela na Tomorrow.

Sozinha e sem recursos, Fátima decidirá procurar César (Cauã Reymond). Agora herdeiro da fortuna deixada por Odete, o ex-marido leva uma vida de luxo e ostentação.

E, quando Fátima aparece em busca de apoio, o modelo e pai do filho que ela espera reage com frieza. O encontro termina em humilhação: César despreza a ex, selando a queda da personagem, pelo menos por enquanto.

Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo/Manoella Mello

Maria de Fátima e César ficaram juntos na 1ª versão

No final da primeira versão de "Vale Tudo", Maria de Fátima se casou com Giovanni, um príncipe italiano. O personagem interpretado por Marcos Manzano (1959-2020) veio ao Brasil acompanhado de César, que partiu para a Europa e acabou se tornando amante do bilionário.

Homossexual, o príncipe estava em busca de uma esposa de fachada para manter as aparências. O plano do ricaço é entrar na política por um partido conservador, por isso não tem abertura para assumir a sexualidade.

César propõe a Maria de Fátima um casamento arranjado com o ricaço. O contrato de casamento prevê uma fortuna: US$ 1 milhão por ano durante cinco anos.

César, Maria de Fátima e Giovanni formam trisal no fim de "Vale Tudo". Escorraçada por Afonso (Cássio Gabus Mendes na antiga versão) e ainda mais ambiciosa, Fátima aceita a proposta, se casa com o príncipe e termina a trama realizando seu sonho.

César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.