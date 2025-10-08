Talvez você não tenha notado, mas desde ontem, 8, a marca Star deixou de existir como um hub dentro do Disney+. No lugar entrou o nome Hulu, ainda que o catálogo da seção continue exatamente o mesmo. A troca parece simples, mas revela algo maior: as idas e vindas dos rivais da Netflix, que seguem tropeçando nas próprias estratégias enquanto tentam enfrentar a pioneira do streaming de vídeo.

E o Mickey não está sozinho: Warner Bros. Discovery, dona da HBO Max, vem enfrentando dilemas parecidos.

Começando pela Disney. Em 2019, o grupo comprou boa parte da então 21st Century Fox. Contudo, os compradores quiseram se distanciar da marca Fox —que continuou em uso pelos antigos donos, tanto em uma emissora de TV aberta quanto em um canal de notícias, a Fox News. Recorreram então ao nome Star, que veio de uma operação da corporação na Índia.

Assim, o canal Fox da TV paga brasileiras e latino-americana virou o Star Channel, e o filial local lançou um outro streaming, com foco no entretenimento adulto e jovem, chamado Star+, para complementar a oferta do Disney+ —este último inicialmente direcionado a filmes e séries mais "família".

O problema é que já existia a plataforma Starzplay, da Lionsgate. O caso foi parar na Justiça brasileira e acabou resolvido por meio de um acordo extrajudicial —estimado em R$ 50 milhões, segundo fontes de mercado, embora nunca confirmado oficialmente. O Starzplay deixou de existir, virou Lionsgate+ —que também já foi encerrado.

No meio do ano passado, a Disney abandonou a estratégia de manter duas plataformas na América Latina: encerrou o Star+ e integrou todo o seu conteúdo ao Disney+, por meio da criação de um hub batizado com a marca Star.

Só que boa parte do conteúdo original desta seção era, nos EUA, parte do catálogo do Hulu —streaming que surgiu em 2007 como uma joint venture entre vários estúdios para concorrer com a Netflix. Com o tempo, as empresas foram saindo e a Disney ficou sozinha.

Além do que já tinha desembolsado no investimento inicial e na compra da Fox (US$ 71,3 bilhões, cerca de R$ 270 bilhões na época), a empresa recentemente pagou outros US$ 10 bilhões (cerca de R$ 53 bilhões) para ter o controle total do Hulu.

Tudo isso para, também no dia de ontem, descontinuar o serviço nos EUA e incorporá-lo ao Disney+.

Tela do Disney+ após a troca da marca Star pela Hulu na América Latina Imagem: Reprodução/Disney

Transformar o hub Star em Hulu é mais um passo em direção a uma padronização global de marcas, deixando o Disney+ igual em todo o mundo —algo que faz sentido, mas que, após tantas idas, vindas e acordos, soa como uma correção de rota em um planejamento que não deu certo.

Em paralelo a esse movimento, a Disney praticamente encerrou sua operação de TV paga no Brasil no fim do ano passado — o que significou o adeus ao Star Channel. No fim das contas, das duas companhias que disputaram na Justiça o direito de usar a marca Star há alguns anos, nenhuma delas a mantém em uso hoje.

O vai e vem de HBO, Max e CNN

A trajetória da Disney lembra a de outro estúdio, a Warner Bros.

Em 2020, o grupo lançou o HBO Max, plataforma que também veio para concorrer com a Netflix. Em 2023, após a fusão com a Discovery, o serviço passou a se chamar apenas Max. O discurso oficial era de que não queriam ver o nome HBO atrelado a todo o catálogo do streaming —que, a partir daquele momento, passou a ser ainda mais diverso, incluindo reality shows.

Os usuários precisaram baixar novos aplicativos em seus dispositivos como parte dessa transição.

Foi algo tão conturbado que até o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, resolveu palpitar em uma entrevista para a Variety no começo deste ano: "deveria ser [apenas] HBO".

Coincidência ou não, a Warner Bros. Discovery recuou pouco depois. A plataforma voltou a se chamar HBO Max, parte de uma correção de rota que inclui o retorno do licenciamento de conteúdo para outros serviços —incluindo a própria Netflix.

E não para por aí. Nos Estados Unidos, a gestão atual encerrou o CNN+ em 2022, apenas 30 dias após o seu lançamento. O serviço havia recebido um pesado investimento ainda na fase pré-fusão, mas foi rapidamente descartado pelo novo CEO, David Zaslav. A nova liderança preferiu transformar o canal de notícias em um hub dentro do HBO Max, incluindo a transmissão ao vivo da CNN — parte da estratégia de concentrar tudo em uma única plataforma.

Nos EUA, a CNN é oferecida dentro da HBO Max, mas hub será descontinuado em novembro Imagem: Reprodução/Warner Bros. Discovery

Contudo, temos uma nova mudança neste final de ano. O chamado CNN Max será descontinuado em meados de novembro, sendo substituído por uma nova plataforma com a marca do canal de notícias.

Netflix segue sólida na liderança

Ao passo que os concorrentes seguem tentando entender o seu próprio caminho, a Netflix amplia a sua liderança no mercado de streaming de vídeo. A companhia pode até se dar ao luxo de parar de divulgar o número de assinantes, com a justificativa que, ao entrar no negócio de publicidade, esse dado parou de fazer sentido - movimento que está sendo seguido pela própria Disney.

Hoje, estima-se que a pioneira do setor já tenha ultrapassado a barreira de 310 milhões de assinaturas, enquanto o Disney+ possui 128 milhões de contas pagantes. O Hulu tinha, até seu encerramento, quase 55 milhões - todos nos Estados Unidos. Mesmo juntos, ainda ficam bem abaixo da Netflix.

Na Warner, a situação é parecida: a HBO Max possui 125 milhões de membros em todo o mundo.

Até mesmo a estratégia de preços está sendo revista. Recentemente, a HBO Max pulou de R$ 18,90 para R$ 29,90 no plano mensal com anúncios no Brasil. O Disney+ cobra R$ 27,99 no pacote equivalente.

Mas é bom o leitor não se acomodar com o cenário atual. A próxima fronteira do streaming deve ser a das fusões entre plataformas de grupos distintos. Nos bastidores, ganha força a possibilidade de uma união entre Warner Bros. Discovery e Paramount —que colocaria HBO Max e Paramount+ sob o mesmo teto. Outro rumor aponta que a Netflix teria interesse em parte da Warner, embora esse movimento, neste momento, pareça pouco provável.

Enquanto isso, os executivos de Hollywood parecem precisar do pensamento do capitão Nascimento: "O conceito de estratégia, em grego strateegia, em latim strategi, em francês stratégie? Os senhores estão anotando?".

