A Fazenda 2025: Carol Lekker, Gui e Yoná estão na 3º roça

A terceira roça de A Fazenda 2025 (Record) está formada com Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa, já que Dudu Camargo estava com a sorte em dia e, além de escapar da roça, se tornou o fazendeiro da semana novamente. Quem você quer que fique na roça?

Como a terceira roça foi formada

Indicação da Fazendeira

Pela segunda vez na edição, Rayane Figliuzzi é a fazendeira do reality e, novamente, indicou Carol Lekker para a berlinda. "Estou muito abalada com tudo, me doeu muito. Hoje a Carol cuspiu 2 vezes na minha cara (...) eu me senti muito humilhada".

Ao ser indicada, Carol pediu desculpas e assumiu ter se excedido durante a tarefa da horta: "Ela me levou ao extremo", pontuou. A fazendeira, no entanto, disse não aceitar as desculpas.

A Fazenda 2025: Rayane indica Carol Lekker para terceira roça Imagem: Reprodução/RecordPlus

Quem votou em quem

Wallas votou em Guilherme;

Fernando votou em Yoná;

Matheus votou em Guilherme;

Kathy Maravilha votou em Guilherme;

Walério votou em Yoná;

Saory votou em Guilherme;

Nizam votou em Yoná;

Guilherme votou em Yoná;

Duda votou em Guilherme;

Toninho votou em Yoná;

Martina votu em Yoná;

Carol votou em Guilherme;

Shia votou em Yoná;

Yoná votou em Tàmires;

Maria votou em Yoná;

Fabiano votou em Yoná;

Gaby Spanic votou em Guilherme;

Mesquita votou em Yoná;

Creo votou em Yoná;

Will votou em Tàmires;

Tàmires votou em Guilherme;

Michelle votou em Tàmires;

Dudu Camargo votou em Guilherme.

Yoná foi a mais votada casa, com 11 votos ao todo. Em seguida Guilherme, com 9 votos. Além deles, Tàmires também recebeu votos, 3 ao total.

Poderes da chama, resta um e veto

Nesta semana não teve a tradicional puxada da baia. Saory, dona do poder laranja, escolheu duas pessoas, de fora da baia, para servir de opção de escolha para Yoná: Toninho e Guilherme foram suas escolhas. Já Yoná resolveu puxar Guilherme.

Com o poder branco, Mesquita escolheu Fernando, Shia e Saory para começar o resta um 'salvo'. Dudu Camargo ficou esquecido e ocupou o quarto lugar da formação da roça. O jornalista e apresentador vetou Guilherme de realizar a Prova do Fazendeiro.

Prova do Fazendeiro

Em uma prova de sorte, Dudu Camargo desbancou Carol e Yoná. O apresentador é o Fazendeiro da edição pela segunda vez. Com isso, Carol, Gui e Yoná estão na terceira roça da edição.

A Fazenda 2025: Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/RecordPlus